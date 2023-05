Factoría de cine que hace caja en Cáceres

Muera quien muera en la segunda temporada de ‘La casa del dragón’, ya hay alguien que ha vuelto a ganar antes incluso de que se emita: la capital cacereña, que se beneficiará de un impacto económico millonario. Sol y algo de viento por las calles de la parte antigua. Mediodía de este jueves. Gran despliegue de medios técnicos ultimando detalles para comenzar a rodar el próximo sábado, vigilantes de seguridad y turistas para parar un tren. «Mucha gente, la verdad», admite Mónica Murillo, empleada que vende recuerdos en la tienda Arte y Souvenirs, ubicada en la céntrica calle Pintores. La joven cuenta a El Periódico Extremadura que «se nota el turismo con la grabación. Además hemos realizado un amplio pedido de artículos con guiños a los personajes (tazas, camisetas, figuras, armas...). El público pregunta por los sitios dónde filmaron las principales escenas de la serie». No puede terminar de reflexionar sobre la cuestión porque una pareja de Sevilla le acaba de comprar un curioso imán.

Los hoteleros y hoteles, que terminan de dejar atrás el festival Womad, están encantados con esta situación. La tapería Tía Tula, uno de los referentes gastronómicos de la plaza Mayor, conoce perfectamente el poder mágico que arrastra ‘Juego de Tronos’. «Son bastantes personas las que aprovechando el buen tiempo, y llegados desde diferentes puntos de la región y España, quieren venir a Cáceres para disfrutar de su riqueza monumental y su magnífica gastronomía, y de paso poder ver a algunos de sus actores preferidos de la serie, que en estos días centran la atención en la localidad. En rodajes anteriores pasaron por aquí un volumen importante de trabajadores de HBO y se deleitaron con nuestras elaboraciones. Confiamos que esta vez sea igual», indica Silvia Aschaur, jefa de cocina de este restaurante cacereño.

Eso sí, en una jornada como esta, caminando por Santa María o San Jorge, no es difícil encontrar opiniones de turistas algo molestos por las vallas del rodaje, decorados de época, arena en el suelo, una grúa gigantesca... Pero otros visitantes ya saben que eso es lo que toca ahora con la grabación. «A mí siempre se me despierta la vena medieval cuando visito Cáceres -comenta Antonio Pérez, un turista madrileño de 68 años-, aunque tantos cacharros me agobia un poco». Viaja con su mujer y otra pareja: «Esto le viene muy bien a la economía de la ciudad», resaltan.