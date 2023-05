El candidato a la alcaldía de Cáceres por el Partido Popular, Rafa Mateos, contará con una Oficina de gestión de nuevos proyectos empresariales, una nueva herramienta que agilizará la puesta en marcha de nuevos negocios en la ciudad.

De este modo, el Ayuntamiento de Cáceres contará con un nuevo servicio municipal conformado por un equipo técnico que se encargará de facilitar todo el proceso que es necesario hasta poner en marcha un proyecto empresarial. El objetivo, acortar tiempos y centralizar en un mismo punto toda la burocracia que sea precisa para ello.

Así, y sin coste extra para la administración local, puesto que la oficina estará integrada por funcionarios municipales que ya prestan sus servicios en la administración, se coordinará el trabajo para eliminar los obstáculos que más suelen dificultar la apertura de nuevos negocios en Cáceres.

“Un empresario no puede eternizarse esperando a levantar la persiana. No puede ser que un alta en la compañía de la luz, el visto bueno a unas obras de accesibilidad o conseguir una licencia de obra o una licencia de actividad, supongan un auténtico quebradero de cabeza para los empresarios. Y lo peor es que muchos directamente se aburren de esperar, tiran la toalla y se van a otras ciudades donde no se les ponen palos en las ruedas para montar su empresa. En Cáceres apostaremos por que los emprendedores puedan usar una verdadera declaración responsable, como aval para empezar a funcionar mientras se tramita todo su expediente, al igual que la mayoría de las ciudades de nuestro país", subraya.

Desde esta oficina se realizará un esfuerzo especial para atender y tutorizar a aquellos proyectos que se consideren estratégicos, bien por su envergadura, por el volumen de empleo que generen, por el sector en el que se muevan o por la innovación que traigan aparejada, entre otros aspectos de interés para Cáceres. Entre los cometidos del servicio también estará la búsqueda de nuevas inversiones que puedan ser atractivas para la ciudad, así como lograr la máxima coordinación con el resto de administraciones.

Asimismo, Mateos ofrecerá una atención preferente a los polígonos industriales de la ciudad, mejorando sus instalaciones y ampliando suelo, frente al freno que ha puesto el PSOE de Luis Salaya a estos polos de desarrollo, “dando la espalda a los empresarios sin invertir en mantenimiento y mejoras para los polígonos de la ciudad, tal y como nos trasladan los afectados”, concluye.