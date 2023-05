Entregado a los barrios. Esa es la imagen que el candidato a la alcaldía de Cáceres por el Partido Popular, Rafa Mateos, está trasladando en esta campaña electoral en la que apuesta por un modelo de ciudad, ha dicho, que vaya "más allá del centro" y mejore los servicios en la periferia. Para que este concepto sea efectivo, "el urbanismo será determinante en la agenda popular, de modo que todas las intervenciones que se planteen se diseñen desde esta perspectiva y en consonancia con el entorno".

A juicio de Mateos "hay que ampliar oportunidades y tener una visión más amplia de nuestro municipio. Cáceres es algo más que la ciudad monumental. Tenemos un rico patrimonio, que también está en los barrios, en Aldea Moret, Cáceres El Viejo o en Maltravieso, entre otros. Es uno de mis principales objetivos: coser la ciudad, coser los barrios y que Cáceres no sea solo el centro y el recinto intramuros".

¿Qué medidas se adoptarán? Con el objetivo de lograr que los barrios estén mejor conectados entre sí, se revisarán las líneas de autobús hasta lograr los recorridos más efectivos, tal y como demandan los vecinos especialmente de barrios como Residencial Gredos, Santa Lucía, Junquillo o Montesol, entre otros, así como de las pedanías.

Asimismo, uno de los principales retos que asumirá el equipo de Mateos a su llegada a la alcaldía será realizar un estudio pormenorizado de los semáforos y pasos de peatones, efectuando cambios en aquellos puntos conflictivos para la seguridad vial. Asimismo, se habilitarán nuevas zonas de estacionamiento en superficie en los distintos barrios para facilitar el día a día de quienes no disponen de garaje propio.

Por otro lado, Mateos se compromete a ejecutar los proyectos que se integren en los Presupuestos Participativos frente a un Salaya "que ha ninguneado reiteradamente la opinión y las peticiones de los vecinos de los distintos barrios de la ciudad. No entiendo que pidas implicación a la gente y luego no atiendas sus ideas, porque no eres capaz de ejecutar las propuestas que los vecinos te sugieren", denuncia Mateos.

"No es normal que los vecinos del Junquillo no sepan nada aún del parque de calistenia comprometido por el PSOE, los de Sierra de San Pedro sobre su pista polideportiva, o que las pistas de Cáceres El Viejo y la calle Batalla del Salado aún estén sin cubrir, como les habían anunciado desde el gobierno de Salaya, por poner algunos ejemplos", apostilla.

En esta línea, el candidato popular se compromete a reforzar las actividades que se imparten en los Centros Cívicos, adaptándolas a la demanda real de cada barrio, así como a impulsar las Casas de Cultura y sedes vecinales, como verdaderos puntos de encuentro de los residentes en cada zona de Cáceres y como espacios para el ocio y la formación de jóvenes y mayores.