Resultados electorales

Llevado por la curiosidad he pasado varias noches electorales acompañando a diversos partidos en el recuento de votos. Aunque uno tiene su ideología y sus preferencias políticas, yo procuraba verlo como un espectador imparcial atento a las reacciones que suscitaban las noticias que llegaban desde las mesas electorales. A lo largo de las varias horas que dura la sesión se pasa del drama a la comedia pasando por el sainete con inusitada frecuencia.

Suele haber dos o tres espacios en los que se reparte el personal de acuerdo con su estatus dentro del partido. Desde el sancta sanctorum en el que se encuentran los mandamases y expertos en demoscopia, que son casi todos, van saliendo las noticias que se reciben con oles o con un silencio que explica una decepción. Se esperan los resultados de determinadas mesas o pueblos en los que se tienen depositadas muchas esperanzas que unas veces se acogen con alaridos de triunfo y otras imponen caras largas y amenazan la noche. Menos mal que también hay magníficas e inesperadas noticias de algunos lugares.

Claro que causa inquietud la tardanza de aquel sitio que debía haber enviado los resultados mucho antes. Todos los datos son comentados por algunos que se tienen por especialistas en votaciones y presumen de tener dotes de predicción. He acabado noches celebrando que se ha conseguido entrar con dos concejales, otras casi limpiando lágrimas, una confiando en pactos y alguna aclamando a un alcalde. Referiré una anécdota de la que no fui testigo aunque se hizo famosa en la ciudad.

Tuvo lugar en la noche electoral de las primeras elecciones de la democracia. Mi amigo era el jefe de un partido tan minoritario que no sacó ningún concejal en la provincia. Aquella noche esperaba las llamadas telefónicas de sus cabezas de lista en los pueblos en los que se presentaba y recibió una que le dijo: « Juan, no hemos tenido ningún voto». Y Juan le contestó: « ¿ Y a quién has votado tú, hijo de ....».

* El autor es profesor