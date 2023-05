¡Ojo al 28 de mayo!

Una de las exigencias de la democracia es que cada cuatro años (o cuando las distintas constituciones determinen), los ciudadanos somos llamados a las urnas, para confirmar los que decidimos en las ultimas elecciones o para producir los cambios que consideremos necesarios.

Es verdad que las del veintiocho son municipales y autonómicas, muy distintas de las del próximo diciembre, pero todo el mundo coindice en que lo que pase ahora condicionará las siguientes, y la aparición de alguna que otra sorpresa inesperada puede echar a temblar algún que otro cimiento. Por eso todo el ambiente político de nuestro país se encuentra en expectativa ante lo que pueda pasar.

Si pudiéramos repasar lo que se prometió y se dijo en el 2019, nos llevaríamos más de una sorpresa, pero con lo que tenemos entre manos, no vamos ahora a tirar de las hemerotecas, y perder un tiempo que tenemos que dedicar a otras cosas. Nos conformaremos con las noticias que vamos escuchando, y con lo que cada uno tenga más menos decido y pensado, y decidiremos.

Lo cierto es el asunto es verdaderamente importante, se ponen en juego muchas cosas y el voto de cada uno es decisivo. Hay líneas rojas que no se pueden pasar, hay personajes que no pueden continuar donde están, y este es el día en que todo eso se puede hacer realidad. Posiblemente no valoremos esto lo suficiente.

No son lo mismo las elecciones locales de pueblos de menos de mil habitantes (el 56% en Extremadura) donde todos saben quién es, hasta donde llegan y que es lo que buscan el nieto de tío Macario, y la sobrina de tío Agustín; aquí no hay colores, solo personas. Otra cosa son las capitales y los que tienen más habitantes, ahí se comienza a complicar el juego político, y suelen aparecer determinados asuntos que se nos escapan.

Lo único que pretendo con estos cientos de palabras, es animaros a todos a la participación, que valoremos la opción que pone en nuestras manos el proceso democrático, y lo hagamos siendo sinceros con nosotros mismos. La Iglesia Católica de España, como tiene costumbre, no indica para nada lo que debemos hacer, o a quien tenemos que votar, deja que cada uno decidamos en conciencia. Aunque estemos en plenas ferias de San Fernando, el día 28 tenemos una cita en nuestro colegio electoral. ¡Mucho ánimo para todos!