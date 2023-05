Paco Piñero, más marca que la marca Ciudadanos

No tiene la picardía de los políticos al uso ni se anda con paños calientes. A su pan pan y a su vino vino. Por eso Paco Piñero es una marca en sí mismo, más marca que la marca Ciudadanos, un partido en horas bajas pero que en Cáceres ha resurgido gracias a su candidato, el empresario de Electrocash, que da empleo a 150 personas en Extremadura, repartidas en sus 50 establecimientos, convirtiéndose así en una de las firmas que más trabajo crea en la región. Precisamente en una etapa en la que la clase política está desacreditada, el candidato a la alcaldía se erige no como un político sino como un empresario que pondrá a la ciudad, dice él, "en el lugar que se merece".

Hoy Paco Piñero se ha ido a la notaría que Carlos del Solar tiene en el número 18 de la avenida Virgen de Guadalupe. Allí ha firmado la renuncia a cualquier tipo de asignación económica por cargo público si entra en el consistorio. Lo ha hecho con luz y taquígrafos mientras un grupo de cacereños esperaban su salida en la puerta y han escuchado con sonrisas satisfechas sus declaraciones ante la prensa.

Ha recordado Piñero que en la primera entrevista que concedió a este diario cuando presentó su candidatura, prometió que no iba a recibir remuneración como concejal "y así lo acabo de cumplir ante notario", porque el líder municipal asegura que acude al Palacio Consistorial a "aportar" su "granito de arena" pero no "a llevarse nada de nadie, ni un solo céntimo". E insiste: "la gente está cansada de los políticos que hacen de la política su forma de vida, por lo tanto no quiero que vean en mí a ese político que viene a hacer carrera de la política".

Piñero asegura que no quiere de buenas intenciones: "ayudar a que la ciudad de Cáceres tenga más prosperidad tanto en los temas industriales, comerciales y en el turismo". Y en su programa, dos sí fundamentales: sí a la mina de litio y sí al mantenimiento de la Cruz de los Caídos en la plaza de América.

A pocos días de la cita con las urnas el próximo 28 de mayo, tiene "buenas vibraciones" porque "la gente -ha apostillado- está aceptando nuestra candidatura, formada por personas que viven de su trabajo y que aportan lo que pueden y más, dándolo todo para tener unos buenos resultados el próximo domingo".

Queda por saber si Piñero entra en el ayuntamiento. Si es así, puede convertirse en llave para que uno de los grandes partidos garantice su gobernabilidad. Hoy ha insistido en que, en ese caso, llegará a un acuerdo con quien gobierne la Junta de Extremadura. "Son los únicos que pueden aportar lo que necesitamos para Cáceres. Nuestro equipo irá a Mérida a decirle al presidente o presidenta lo que la ciudad precisa para salir adelante y salga de la situación en la que está actualmente. Pero una de las principales peticiones -ha reiterado- es la segunda fase del Hospital Universitario, que debe iniciarse lo antes posible".

¿Pero usted a quién va a apoyar, al PP o al PSOE? La respuesta, imprecisa. Es la única respuesta en la que responde sin responder: "Yo no voy a apoyar ni al PP ni al PSOE, voy a apoyar a quien me aporte lo que necesitamos. Cáceres no se puede quedar como está, no puede tener políticos que se deben a sus jefes y a sus partidos. Cáceres tiene que luchar por conseguir de lo que ahora mismo carecemos".

Minutos antes de firmar con el notario Piñero y su equipo ha tomado café en el Vettonia. Allí, le han vuelto a decir que por qué se mete en esto, que por qué lo hace si no le hace falta, que adelante... "Me comentan de todo, pero yo no me quedo de brazos cruzados como hacen otros empresarios, que se quejan de que el ayuntamiento no hace nada. Doy este paso para cambiar las cosas".

E insiste: "Yo no soy político, soy empresario. Y vengo a aportar a la ciudad lo que he aportado en estos 35 años que llevo en Cáceres: trabajo, riqueza y progreso".

A la firma ante notario han acudido Raúl Fuentes y Miguel Ángel Julián, números 2 y 3, y Encarna Martín, número 1 de la provincia de Cáceres a la Asamblea de Extremadura. Allí se ha escuchado a la voz portentosa de Piñero asumir su compromiso: ni un céntimo si logra el objetivo de conquistar el hemiciclo municipal. Cuestión de marca.