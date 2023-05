El candidato por Levanta Cáceres a la alcaldía, Felipe Vela, he pedido este jueves a los cacereños su voto para dar un impulso a la gestión municipal si entra en el Ayuntamiento tras el 28-M. Vela, que agradece las numerosas muestras de apoyo que ha recibido después de anunciar su decisión de regresar a la política, se compromete a no defraudar a sus votantes si resulta elegido. “Me ha parado mucha gente por la calle en los últimos tiempos pidiéndome la vuelta a la vida pública, y diciéndome que yo sería un buen alcalde para Cáceres. Tras decidirme a hacerlo, encabezando la lista de Levanta, he recibido mucho cariño y me he sentido muy apoyado”, explica Vela. “Por eso, pido el voto para aportar gestión y experiencia profesional y política en el Ayuntamiento”.

Felipe Vela quiere a sus 72 años seguir trabajando por el progreso y desarrollo de su ciudad, como ha hecho desde joven a través de sus diferentes facetas. Si obtiene representación municipal se propone encauzar un modelo de ciudad que se gestó con el Proyecto Intramuros, ejecutando ahora actuaciones pendientes como la regeneración de Pintores, Moret y su entorno, o la remodelación de la Plaza Marrón. Este modelo plantea otras acciones como la reforma integral del Paseo de Cánovas y su unión con el parque de Gloria Fuertes, interviniendo además en Virgen de la Montaña y en la avenida de Portugal, donde se proyecta un parking subterráneo para el centro. La Oficina del Ciudadano para facilitar la burocracia municipal es su principal apuesta junto a la instalación de un teleférico turístico desde la Ribera del Marco al santuario de la virgen, un espacio sobre el que también se actuaría para poner en valor su mirador. Completan el programa de Vela y Levanta Cáceres una batería de medidas enfocadas a modernizar la ciudad y a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Entre ellas, ubicar en las instalaciones de Induyco el pabellón de ferias; poner suelo industrial a disposición de aquellas empresas que quieran establecerse en Cáceres; ejecutar un parking en El Madruelo compatible con el museo que se va a levantar en el solar del antiguo colegio; prestar una atención prioritaria a mayores y niños; o abaratar coste del transporte público. “Nuestro programa es creíble y ejecutable, muestra de ello son los proyectos de Intramuros que lideré en mi etapa política anterior o la gestión económica que realicé cuando dirigí la concejalía de Economía y Hacienda”. “Agradezco la confianza depositada en mi persona y el inestimable apoyo ciudadano recibido durante la campaña. Asimismo quiero dar las gracias al equipo que me ha acompañado y a las personas que han estado a mi lado”, concluye el candidato.