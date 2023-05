El temporal añade una nueva cancelación de última hora a la feria de San Fernando. Galván Real, el concierto grande del programa de este año, ha anunciado la suspensión de su directo previsto este sábado por la previsión de lluvias y viento.

Hasta hace escasas horas, la empresa promotora Ágora Espectáculos compartía un comunicado en sus redes en el que mantenía la agenda prevista alegando que no la Aemet no anunciaba tormentas para última hora de la tarde. Finalmente, ha sido el propio artista el que ha hecho pública la noticia: “Cáceres, lo siento. Hemos hecho todo lo posible para que todo pudiera llevarse a cabo pero contra la naturaleza y el tiempo no se puede hacer nada".

Encadena así dos años la feria de San Fernando sin conciertos en su 'sábado grande'. Este año han sido las inclemencias meteorológicas, pero el anterior tampoco se celebró el que estaba previsto de Izal. También se canceló a última hora pero por una cuestión relacionada con la logística y la venta de entradas, según el ayuntamiento, y por la falta de apoyo municipal, según la promotora.

El temporal causó destrozos este viernes en el recinto ferial y en la ciudad y ha obligado a suspender más eventos y a reubicar otros que estaban previstos al aire libre.