La feria de Cáceres se refugia en su empeño de resistir al temporal

La feria sigue adelante aunque el cielo haya puesto todas las trabas posibles. No ha dado tregua la climatología a San Fernando. Tras una preferia pasada por agua, los feriantes aún se reponen de los destrozos causados por las lluvias torrenciales y las fuertes rachas de viento de este pasado viernes. Así, la celebración se debate este sábado entre las secuelas de la DANA y los tres días que quedan por delante y en el que el tiempo mantiene una previsión más esperanzadora.

Lo cierto es que aunque no se reprodujeron las tormentas del día anterior, este sábado también presentó una estampa de lluvia constantes aunque menos intensas. Esta situación obligó a trasladar a cubierto el espectáculo de marionetas de Gorgorito que estaba previsto en Cánovas y que finalmente tuvo lugar en los soportales del ayuntamiento. Este domingo, tendrá lugar otro pase también a la misma hora (12.00) y en la misma ubicación. A pesar de las inclemencias, los títeres mantuvieron su buena acogida de público habitual.

Sí obligó el clima a suspender primero el concierto de la banda municipal en Cánovas y horas más tarde, el concierto del día grande de ferias, el que se anunció hace meses de Galván Real. Cierto es que a lo largo de la mañana, la empresa promotora Ágora Espectáculos compartía un comunicado en sus redes en el que mantenía el directo alegando que no la Aemet no anunciaba tormentas para última hora de la tarde. Finalmente, fue el propio artista el que hizo pública la noticia: «Cáceres, lo siento. Hemos hecho todo lo posible para que todo pudiera llevarse a cabo pero contra la naturaleza y el tiempo no se puede hacer nada».

Encadena así dos años la feria de San Fernando sin conciertos en su ‘sábado grande’. Este año han sido las inclemencias meteorológicas, pero el anterior tampoco se celebró el que estaba previsto de Izal. También se canceló a última hora pero por una cuestión relacionada con la logística.

Bajo el paraguas

Lo cierto es que tras la estampa desoladora del viernes, ayer el recinto ferial acogió a familias que se atrevieron a recorrer atracciones y casetas bajo el paraguas. Los feriantes ya anticipan un balance peor que el de años anteriores, causado por el mal tiempo y por la inflación. Más tranquila fue para los bomberos la jornada, que tan solo atendieron media decena de incidencias frente a la veintena del viernes, alguna en el ferial donde tuvieron que intervenir de nuevo en una caseta de una churrería que había quedado anegada.

La feria de día, por su parte, mantuvo las expectativas y a media tarde tanto viernes como sábado la zona de los Obispos conservó su habitual estampa de afluencia. De la misma manera, mantiene la esperanza en la jornada del domingo --última para casetas y bares-- la feria del ganado, que regresa al recinto Hïpico después de tres años sin celebrarse debido a la pandemia. La cita está organizada por la asociación de amigos del parque del Príncipe y se celebra de 8.00 a 20.00 horas.