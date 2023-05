Rafa Mateos: "O el templo budista de Cáceres es un macrocomplejo, o le diremos no"

Pasear se le hacía hoy una ardua tarea a Rafa Mateos (Cáceres, 27 de enero de 1981) porque en la calle, la que desde el principio ha considerado su mejor encuesta, no paraba de recibir abrazos de la gente, de los cacereños que mayoritariamente le han dado la confianza para que a partir del próximo 17 de junio se convierta en el noveno alcalde la historia de la democracia.

El líder del PP atiende a este periódico después de una mañana en la que no ha parado tras una campaña trepidante a la que la formación azul se ha entregado y que finalmente ha dados sus frutos en las urnas. Por la tarde ha hecho un receso para estar con su familia y celebrar que uno de sus hijos, el pequeño, cumple 5 años.

Ahora a Mateos le queda un largo camino en el que debe cumplir con el programa electoral al que se ha comprometido con la ciudadanía y que pasa fundamentalmente por cuatro nuevos proyectos: una piscina climatizada en el Nuevo Cáceres, la remodelación de la avenida Virgen de la Montaña, la peatonalización del tramo del Museo Helga de Alvear que va del Camino Llano a la plaza Marrón, y la puesta en valor de la Ribera del Marco.

¿Con qué dinero hará todo eso? "Nos sentaremos con los técnicos para valorar la cuantía exacta y los afrontaremos con una programación plurianual, con recursos propios, fondos europeos y de la Junta de Extremadura. En el caso de la Ribera del Marco también hablaremos con la Confederación Hidrográfica del Tajo. Lo que está claro es que nuestro compromiso lo cumpliremos", asegura Mateos.

La trayectoria del futuro alcalde de Cáceres Nacido en Cáceres (27 de enero de 1981), Rafael Mateos Pizarro está casado y es padre de tres hijos. Licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura (1999-2004), desarrolló posteriormente una Beca de Especialización en Derecho Autonómico y Comunitario, originario y derivado, de la Unión Europea. Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Cáceres, profesionalmente desarrolla su trabajo como Asesor Jurídico, en un primer momento en la Asamblea de Extremadura y luego en el Grupo Popular de la Diputación Provincial de Cáceres. En el ámbito político, inició su actividad en la organización juvenil del Partido Popular, como secretario general provincial de Nuevas Generaciones (2001), asumiendo posteriormente diferentes responsabilidades como miembro del Comité Ejecutivo Regional y Provincial del Partido Popular. Entre 2015 y 2019, con Elena Nevado como alcaldesa, fue portavoz del gobierno municipal y concejal delegado de Seguridad. Desde 2019 era portavoz del Grupo Municipal Popular. El próximo 17 de junio será el nuevo alcalde de Cáceres.

Pero además promete la bajada de impuestos, reducir el IBI, eliminar la plusvalía y rebajar el ICIO y el IAE. "Será -asegura- la primera tarea a la que se encomendará el futuro concejal de Economía: sentarse con Intervención para que en el presupuesto de 2024 ya vaya contemplada esa medida".

Luego hay cuatro temas que han copado la atención de la opinión pública en esta legislatura: el mercado de la Ronda del Carmen, la mina, el traslado de la Cruz de los Caídos y la construcción de un complejo budista en el cerro Arropé, que ya fue rechazado por Madrid.

Ronda del Carmen

Dar vida al mercado municipal es uno de los objetivos de Mateos. "Nos sentaremos con los adjudicatarios de los puestos, escucharemos sus reivindicaciones y le daremos vida a la parte de arriba" (que lleva paralizada desde su construcción). Para ello, el futuro alcalde se reunirá con los hosteleros con el fin de que la actividad se prolongue durante todo el año y de forma definitiva.

La mina de litio

El PP sólo dirá 'sí' a la mina si es subterránea, si tienes los informes técnicos positivos, si implica industrias asociadas y si la Junta de Extremadura facilita con ello la creación de suelo industrial, como ha ocurrido con Mérida, Navalmoral y Badajoz con la plataforma logística. "Seremos muy transparentes y exigentes. La mina no puede salir gratis, tiene que tener una rentabilidad para Cáceres".

El complejo budista

En cuanto a la instalación de un templo budista en el cerro Arropé por la Fundación Lumbini Garden, Mateos parte de la base de que su partido nunca ha estado en contra del proyecto, pero sí "de la falta de transparencia en unos viajes a Nepal que han costado en dos años 320.000 euros". Aceptará la iniciativa si se ajusta a la idea inicial: la construcción de un macrocomplejo. "Si se limita a una estatua y a un pabellón provisional, le diremos no".

La Cruz de los Caídos

La Cruz no se toca. A juicio de Mateos no se trata de un monumento franquista sino de un emblema de Cáceres.

Los concejales

Acompañan a Rafa Mateos, y por este orden: Emilio Borrega, Raquel Preciados, Víctor Bazo, Encarnación Solís, Pedro Muriel, Marisol Carrasco, Tirso Leal, Jacobi Ceballos, Ángel Orgaz y Jorge Suárez. "Evidentemente cuando uno confecciona una lista ya tiene en la cabeza qué concejalías ocuparán los miembros de la candidatura".

-¿Y qué concejalías ocuparán?

-"Ahora no es el momento".

-O sea, que no lo quiere decir.

-"No es que no lo quiera decir, es que no es el momento".

Por la respuesta queda claro que Rafa Mateos ya es el alcalde.