Mateos: "En Cáceres no va a haber cambio de cromos con Vox. No se puede mercadear con los vecinos"

Rafa Mateos, el que a partir del próximo 17 de junio se convertirá en el noveno alcalde de la democracia, ha vuelto a insistir hoy en que sus resultados electorales, con 11 concejales, le permiten gobernar en minoría sin necesidad de ningún pacto, tal como marca la Ley Electoral. Preguntado por este diario sobre qué haría en el caso de que Vox, para cerrar en la Junta un acuerdo con María Guardiola, le obligara a que los de Abascal entraran en el gobierno de Cáceres, ha dicho: "Yo no hablo sobre hipótesis, pero no creo que aquí haya cambio de cromos. No se puede mercadear con los vecinos y hay que ser algo más serio que todo eso", ha zanjado el líder del PP.

Mateos afronta su futuro "con ilusión y con un gran peso de la responsabilidad. Nuestro objetivo es que Cáceres despegue y que sea un referente". El futuro alcalde se compromete "a cumplir con su programa electoral". Ha alabado el trabajo de su equipo: "Esto lo hemos hecho nosotros juntos y por primera vez una mujer va a ser presidenta de Extremadura y va a tener una presidenta de Cáceres. Hay unas relaciones buenísimas políticas y personas, de amistad porque María es amiga mía. Remaremos juntos y -ha concluido- cambiaremos esta ciudad".