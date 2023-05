El Partido Popular y Vox sumaron la noche del domingo el 49,2% de los votos válidos. Hace cuatro años se quedaban en el 33,6%. Son las dos formaciones que más suben y las que más votos pescan en el caladero de papeletas que se ha dejado Ciudadanos. El domingo se cumplió la máxima de las últimas tres décadas de que en la ciudad siempre gana la derecha. Solo la dispersión del voto en dos o más siglas la ha alejado de la alcaldía las veces que al final ha gobernado el PSOE. El PP ganó el 28M por mayoría simple. Pero con Vox en su mismo lado del arco político es como si de cara a la investidura hubiese ganado por mayoría absoluta.

Mateos, con sus once concejales, puede presentarse a la investidura del 17 de junio sin necesidad de ningún pacto con Vox. La única posibilidad de quedarse fuera es matemáticamente posible, pero políticamente inviable, ya que PSOE (10 ediles), Unidas Podemos (2) y Vox (2) nunca van a pactar. Con este escenario, Mateos tiene dos caminos para ser investido alcalde:presentarse en el pleno con solo sus once concejales o llegar a un acuerdo de legislatura con Vox que dé estabilidad al gobierno local mientras que no se rompa el pacto. La ley electoral establece que si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta en la votación de investidura, son trece votos, el que gobierna es el candidato del partido más votado, es decir, el PP de Rafael Mateos y sus 11 ediles.

El resultado de Mateos la noche del 28M es el mejor conseguido por el PP desde que tiene que compartir el mismo espacio político con otras fuerzas. En 2015, con Ciudadanos como competencia, la candidatura de Elena Nevado se quedó con el 34,4% de los votos, mientras que en 2019, con Cs y Vox, Mateos solo logró el 27,1%. Este domingo obtuvo el 40,1%, aunque lejos de los resultados que sacaba el PP entre 1991 y 2011, cuando no tenía rival en su lado político y consiguió tres mayorías con más del 50% de los votos válidos.

Vox es el otro ganador de las elecciones del domingo. Sube 2,5 puntos respecto a los comicios de 2019. Sus dos concejales no serán necesarios para constituir el gobierno, pero sí serán fundamentales cuando el Partido Popular de Rafael Mateos quiera sacar adelante los presupuestos, una modificación del Plan General Municipal de urbanismo (un instrumento que se necesitaría modificar para, por ejemplo, proyectos como el de la mina de litio) o los concursos de concesión de la gestión de los servicios públicos de limpieza viaria y basura y de los autobuses urbanos, contratos que sumados tienen un coste anual que supera los quince millones de euros. El primero se tendría que resolver en breve, ya está vencido el adjudicado en el año 2006, que ahora esté en periodo de prórroga, y el segundo cumple durante este mandato.

El PSOE, pese a perder la alcaldía, solo se ha dejado un punto porcentual entre las elecciones de 2019 y las de 2023, incluso ahora tiene hasta un edil más, mientras que Unidas Podemos se deja casi cuatro puntos, baja al 6,75% cuando en las últimas elecciones en la ciudad ha estado siempre en torno al 10% de las papeletas que son válidas.

El resto de candidaturas han pagado el precio de la dispersión del voto. Solamente la formación de Francisco Alcántara, Cáceres Viva, se ha quedado sin poder entrar en el ayuntamiento a causa del 5% del voto válido que exige la legislación para acceder a la corporación local. Cáceres Viva ha conseguido 1.777 papeletas, pero solo 3,48% de los votos. Las otras cinco alternativas no se han acercado ni a los mil votos. Ciudadanos, que en 2019 había conseguido el 19,2% de las papeletas, se ha quedado en estas elecciones con el 1,8.

Cáceres se divide en siete distritos. Su composición es muy desigual. La mayoría de los votos se reparten entre el primero y el cuarto. En el primero, en barrios del casco viejo y del norte, el PP ha ganado dos mil votos, mientras que el PSOE, que es el más votado en el distrito uno, solo ha ganado un centenar. El PSOE vence en las mesas de Santiago, Pinilla, Tenerías, Margallo, Audiencia, los sectores de Mejostilla, Cáceres el Viejo y Gredos, mientras que el PP es el ganador en la parte antigua, Vistahermosa, San Marquino, Ribera del Marco, San Blas, los dos sectores de Montesol y Ronda.

En el distrito cuatro suben los dos partido, pero mientras que el PP gana 2.714 votos, el PSOE solo saca 207 más. El PSOE gana en Casa Plata, Médico Sorapán, Maltravieso, Angelita Capdevielle, Hispanoamérica, en parte de Nuevo Cáceres, en Veracruz y en Las 300. El PP gana en Reyes Huertas, avenida de Portugal, avenida de Alemania, Antonio Hurtado, Salamanca, Perú, Moctezuma, Macondo, Cabezarrubia, Castellanos, Fratres y en otra parte de Nuevo Cáceres.

Los distritos dos y tres son del PP, hasta en los peores resultados, los de 2019, los populares han sacado más votos. Las únicas excepciones el 28M se dieron en dos mesas del distrito dos en las que gana el PSOE, una de votantes de Antonio Canales y otra de Aguas Vivas/Infanta Isabel. El PPgana en el resto: Parras, Galarza, Casas Baratas Barrionuevo, Madrila, Rodríguez de Ledesma, R-66 A y B, Sierrilla, avenida Virgen de Guadalupe, avenida Virgen de la Montaña, avenida de España. Camino Llano, Colón, los ‘obispos’. Gómez Becerra, Gil Cordero y San Pedro de Alcántara.

El distrito cinco es en el que hay más igualdad entre los dos grandes partidos. Gana el PSOE en el global, pero pierde votos, mientras que el PP se dispara. Los populares son los más votados en los colegios del Rodeo, San Francisco y Espíritu Santo, mientras que los socialistas ganan en Llopis Ivorra y en Las 300.

El distrito seis (Aldea Moret, Poblado Minero, Cañada y Junquillo) es del PSOE, aunque el PP gana en dos mesas de Aldea Moret. En el siete, las pedanías, gana el PSOE.