8 de junio, la fecha para conocer quién ocupará la presidencia de la Diputación de Cáceres

El PSOE de Cáceres convocará una Junta Provincial el próximo 8 de junio en la que aprobará las listas electorales para el Congreso y el Senado de las Elecciones Generales del 23J y también propondrá el nombre del próximo presidente o presidenta de la Diputación de Cáceres. Así lo ha manifestado este miércoles el secretario general del PSOE de Cáceres, Miguel Ángel Morales, antes de participar en la Comisión Ejecutiva Provincial en la que se han analizado los resultados electorales del 28M.

Resultados 28M

Según Morales, “la valoración es positiva, aunque agridulce”. En la provincia “hemos ganado en 130 municipios y gobernaremos la diputación con una amplia mayoría de 15 diputados”, frente a los 10 del PP. No obstante, Morales ha expresado que “nos hubiera gustado tener una mayoría suficiente para poder gobernar la Junta de Extremadura. Y en este momento, el PSOE ha ganado las elecciones en la provincia de Cáceres y las autonómicas y le correspondería intentar hacer gobierno. Otra cosa es que la derecha y la ultraderecha se pongan de acuerdo para gobernar”.

En este contexto, ha insistido en que “estamos contentos por los resultados de las municipales, menos contentos por el resultado de las autonómicas. Se acepta la decisión de los ciudadanos, y ahora a trabajar para ganar las elecciones del próximo 23J. Creo que estamos en disposición de hacerlo y que no tiene que ver nada el resultado del 28M con el resultado de las generales”.

“Hay que echar toda la carne en el asador para que el próximo 23J el PSOE sea en la provincia, en la región y en toda España”. Cuestionado acerca de si se barajan nombres para la presidencia de la diputación, Morales no ha avanzado nada “por prudencia, porque todavía hay que esperar hasta el viernes por si hay reclamaciones”.

Así, se ha referido al Partido Judicial de Trujillo “donde hay una diferencia a favor del PSOE de cerca de 87 votos y el resultado pudiera cambiar” mínimamente. Si bien, “en los demás partidos judiciales no hay ningún cambio y creemos que el reparto de diputados se mantendrá en 15-10. Pero hasta que no estén escrutados resultados definitivos no podemos tomar decisiones”.

Presidencia

De esta forma, Morales ha eludido pronunciarse acerca de si se continuará con la presidencia de Carlos Carlos, que sustituyó a Rosario Cordero cuando falleció en diciembre de 2020. “No hay ninguna decisión tomada al respecto”. Morales es concejal electo (número 2 en el Ayuntamiento de Cedillo) y también diputado regional electo. A preguntas sobre si estará en la Diputación o en la Asamblea ha manifestado que “yo estoy a disposición del partido; donde mis compañeros creen que mejor papel pueda hacer, allí estaré sin ningún tipo de problema”.