La Plataforma Salvemos la Montaña ha ofrecido de nuevo a todos los partidos de la corporación municipal cacereña que se inicia el 17 de junio la información que ha reunido sobre el proyecto de la mina de litio en Valdeflores. Es el primer movimiento del colectivo ciudadano que más se ha opuesto al proyecto tras los resultados electorales del pasado 28M que suponen un cambio al frente del ejecutivo municipal. La mina acaparará parte del debate político en el nuevo mandato, en el que se tendrá que decidir sobre la solicitud del permiso de explotación que la empresa minera presentará en unas semanas ante la administración autonómica, que tiene la competencia en las autorizaciones mineras. La plataforma ofrece su información a través de un comunicado difundido a última hora del pasado martes.

La viabilidad o no del proyecto se tiene que decidir en la primera mitad del mandato que se inicia el 17 de junio, ya que este verano, según el cálculo inicial de Extremadura New Energies, se presentará toda la documentación (proyecto de explotación, estudio de impacto ambiental, plan de factibilidad y documento de restauración) para optar a la concesión minera para una explotación subterránea de extracción de litio y procesado del mineral en una planta industrial para la obtención de hidróxido de litio. Toda esta información se someterá a un proceso de información pública y se recabarán los informes sectoriales de todas las administraciones con vinculación al proyecto, entre las que está el ayuntamiento al ser el competente en la ordenación del territorio y tener que dar la licencia para la actividad en su término municipal. En la información que el ayuntamiento remitió para el documento de alcance ya se indicaba que en el espacio del yacimiento, Valdeflores, el plan de urbanismo no permite las actividades extractivas, ante esto la empresa siempre ha defendido que al valle se llegará con una excavación subterránea y que la protección que el plan da al territorio no tiene incidencia en el subsuelo.

En su comunicado, la plataforma ciudadana insiste en los riesgos que «supondría la cercanía de la mina a la ciudad, un kilómetro según los técnicos del consistorio, en términos del entorno que ocuparían la megamina y su macrovertedero», según detalla el colectivo ciudadano en su nota. La plataforma ciudadana, coincidiendo con el relevo en el gobierno local, que se formalizará el 17 de junio, hace un llamamiento «a la colaboración y al trabajo en equipo en aras a preservar nuestra ciudad y nuestra Montaña».

Rafael Mateos, que en dos semanas cogerá el bastón de la alcaldía, afirmó, en declaraciones publicadas el martes por este diario, que la decisión sobre la mina dependerá del contenido de los informes técnicos y si implica industrias asociadas y si la Junta. como en Mérida, Navalmoral y Badajoz, facilita la creación de suelo industrial.