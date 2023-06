El control con cámaras en el casco histórico de Cáceres se retrasa. Así lo anunció el ayuntamiento este jueves, jornada en la que estaba previsto que entrara en vigor la ordenanza. La normativa se aprobó en el pleno en abril, no obstante, se anunció que no se empezaría a sancionar hasta el 1 de junio para dar margen a los vecinos y propietarios de negocios a tramitar sus autorizaciones. Finalmente, la activación de las cámaras se demorará, según precisó a los medios el concejal Andrés Licerán, debido a «cuestiones logísticas e informáticas» que no escapan a la competencia municipal.

En cualquier caso, Licerán dejó en manos de la futura corporación municipal que toma posesión dentro de dos semanas, el 17 de junio, la puesta en marcha de la ordenanza que tiene como objetivo regular el acceso de vehículos al entorno histórico. Para ello se han instalado cámaras en las entradas a la almendra histórica, tanto en San Antón como en San Ildefonso. En torno a una de las cuestiones más preguntadas por los cacereños, si se podrá acceder al aparcamiento de Obispo Galarza, la nueva norma lo permite. El ayuntamiento ha autorizado a la empresa a entrar en el programa informático que controla las entradas y salidas para añadir las matrículas que accedan al parking. No estará permitido, por el contrario, que los vehículos entren en San Antón para llegar hasta la plaza de toros. ¿Quién tendrá permiso? Las autorizaciones de paso se darán a los que tengan plaza de garaje --máximo de dos permisos--, los vecinos empadronados en la zona --máximo de dos permisos--, los dueños de los negocios --un permiso--. También se ofrecerán autorizaciones a los clientes de los hoteles, familiares de residentes con problemas de movilidad y a los servicios de emergencia como policía, bomberos o ambulancias.