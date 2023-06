HBO busca naves en Cáceres para guardar material del rodaje

La productora de ‘La casa del dragón’ busca naves en Cáceres para guardar material del rodaje. HBO, a través de su intermediaria en España, Fresco Films, ultima ya su estancia en la capital cacereña tras la grabación de las secuencias de la segunda temporada y tiene previsto dejar decorados, atrezzo y demás enseres en la que hasta ahora ha sido base oficial en la península de la precuela de ‘Juego de Tronos’.

Según ponen de manifiesto diversas fuentes, la productora se ha puesto en contacto con empresarios para alquilar a largo plazo sus instalaciones. En esta última visita, la macroproducción ha ubicado sus bases en Las Capellanías --en la primera entrega fue en el Casar de Cáceres-- y en el Cuartillo.

También parte de la grabación se ha ubicado en el edificio Valhondo. Cierto es que esta vez el rodaje se ha extendido tan solo una semana. Ha repartido la grabación entre el casco histórico y secuencias en Trujillo. Un equipo se ha desplazado a Malpartida de Cáceres para rodar varias secuencias aéreas con drones aunque no han contado ni con actores ni con figurantes. Este último fue el escenario de una de las grandes batallas de ‘Juego de tronos’ en su séptima temporada.

Según las estimaciones municipales, un rodaje de esta envergadura deja en Cáceres unos ingresos directos e indirectos de unos 10 millones de euros.

¿Habrá tercera temporada de la precuela?

Aún está en rodaje la segunda temporada, que se estrenará en 2024, y las preguntas de los seguidores de la saga de ‘La casa del dragón’ es si habrá tercera temporada. Según en exclusiva Deadline el pasado marzo, la segunda temporada será más corta, solo tendrá ocho episodios en lugar de los diez de la primera, con el fin de garantizar que haya una siguiente.

Este cambio de planes en la estructura responde no tanto a una cuestión económica, si es cierto que ha habido recortes por parte de Warner, sino a cuestión argumental. No obstante, salvo que con toda probabilidad la precuela tendrá una siguiente entrega, no ha trascendido por el momento si también contará con Desembarco del Rey o Pozo Dragón, los dos escenarios que se recrean en Cáceres, como localizaciones. También el propio showrunner Ryan Condal ha especulado sobre la posibilidad de que haya incluso una cuarta temporada.