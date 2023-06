El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha revocado el único permiso de investigación que hasta ahora tenía concedido la empresa que promueve la explotación de una mina de litio en Valdeflores. Además en otra sentencia, la misma sala del TSJEx ha confirmado la denegación de un segundo permiso de investigación a la compañía. Ambas resoluciones no tienen un efecto práctico en la fase administrativa en la que se encuentra ahora el expediente, ya que la minera abrió otro proceso con la concesión, por parte de la Junta, de un permiso de exploración, que es el trámite del que se puede derivar una autorización o no para la explotación del yacimiento. La sentencia que anula el permiso de investigación sí impediría a la empresa hacer nuevos sondeos, pero en la zona donde no está el yacimiento, fuera de las cuadrículas mineras de Valdeflores.

De las dos sentencias, la que tiene mayor relevancia es la que anula el permiso de investigación ampliación de Valdeflores, que era el único que la Junta había concedido a la empresa, pero con limitaciones en cuanto a la realización de sondeos. Este permiso que se dio a la empresa tiene una incidencia menor porque dejaba fuera el espacio donde está el yacimiento de litio de Valdeflores. La resolución del TSJEx revoca una sentencia anterior del juzgado de lo Contencioso que había confirmado el permiso dado por la Junta. Una de las razones por las que el TSJEx cambia de criterio respecto a la consideración del juzgado es que habría sido "preceptivo que se realizase la correspondiente evaluación ambiental, con independencia de si finalmente se usa o no maquinaria pesada, explosivos...", según informó esta mañana el TSJEx en un comunicado. La empresa llegó a solicitar otro permiso de investigación, este sí era para el espacio donde está el yacimiento y por tanto de mayor relevancia, pero la Junta había denegado su concesión. Lo que hace el TSJEx es confirmar esa denegación del permiso de investigación denominado Valdeflores y acepta, entre otros, los criterios defendidos por la Asociación de Vecinos de la Sierra de la Mosca.