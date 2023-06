El futuro alcalde, Rafael Mateos, mantendrá este martes un contacto informal con Belén Fernández, que será la portavoz del grupo municipal socialista tras el anuncio de Luis Salaya de que dejará la corporación local. Es el segundo que mantiene el candidato del PP y futuro alcalde tras las elecciones del pasado 28 de mayo. El primero fue el pasado jueves con el portavoz y candidato de Vox, Eduardo Gutierrez. En los próximos días también se reunirá con la portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos, Consuelo López.

Para la nueva cita con Vox antes de la investidura del 17 de junio no hay fecha. En el primer encuentro con Gutiérrez, el candidato y futuro alcalde ya adelantó al portavoz de Vox que iba a gobernar en minoría con sus once concejales y no aceptaba la intención de Vox de entrar en el gobierno municipal. Los encuentros con los representantes del PSOE y de Unidas Podemos tendrán más un enfoque de cortesía y de primera toma de contacto previa a la investidura. Los dos partidos formarán la oposición al gobierno local del PP durante los próximos cuatro años. Es con Vox con el principal partido con el PP podría llegar a acuerdos puntuales, desde fuera del gobierno, para sacar adelante, principalmente, aquellas cuestiones que requieran de una mayoría absoluta en la corporación local, que la da la suma de trece ediles.

La futura corporación local estará formada por once concejales del PP, son cuatro más que los que ha tenido en el mandato que ahora acaba, diez del PSOE, que gana un edil, dos de Unidas Podemos, que pierde uno, y dos del grupo municipal de Vox.