"En el PSOE estamos dispuestos a dialogar para que Vox no marque la agenda política de Cáceres"

-¿Qué tal se siente?

-Estoy bien, después de gestionar las primeras emociones, que son lógicas y humanas porque nadie esperaba este resultado. Tenemos un equipo fantástico, la mayoría de los miembros continúan en sus responsabilidades y les avala una gestión en el ayuntamiento, y las personas que se incorporan tienen una trayectoria maravillosa y con mucho ánimo de cohesión. Es un equipo motivado y con ganas de seguir adelante.

-Es secretaria general de la Agrupación Socialista de Cáceres. ¿Podría hacer un análisis sobre qué ha sucedido para que el Partido Socialista no haya ganado las elecciones?

-Creo que tenemos que analizar varios factores. En primer lugar el Partido Popular ha hecho un trabajo espléndido en la movilización de su electorado. El voto del centro derecha se ha dirigido al PP, sin embargo en el electorado progresista no se ha producido esa movilización. Al margen de la gestión local, que es bien valorada por la ciudadanía, ha habido un factor externo que ha influido: la política nacional y la política de bloques que se lleva incentivando en estos cuatro años ha pesado en estas elecciones. Y por supuesto, me ratifico en lo que ha dicho el alcalde, Luis Salaya, y es que en la gestión local nuestro mensaje no ha calado en la tercera edad en la medida que hubiéramos esperado. Pienso, no obstante, que partimos con una base muy sólida para poder recomponer el proyecto de Cáceres en el que creemos.

-Ustedes han hecho una transición ejemplar. ¿La tenían ya pensada?

-No. En ningún momento pensamos que íbamos a perder. Estábamos convencidos de que íbamos a ganar. No me vine del Congreso pensando en una transición sino porque Luis Salaya me pidió que viniera para reforzar un proyecto que en estos cuatro años iba a transformar definitivamente esta ciudad. El resultado electoral no lo esperábamos, fue una sorpresa. Es verdad que Salaya tomó una decisión, y es que si no era alcalde se incorporaría a su vida profesional. El periodo de transición ha sido muy sencillo, con el apoyo de la ejecutiva local; llevábamos un trabajo conjunto de muchos años. Él se ocupaba de la dirección del grupo municipal y yo de la del partido, y nuestra relación ha sido siempre ejemplar. Hemos trabajado siempre con muchísimo respeto institucional y admiración mutua.

-El destino es tozudo y siempre la trae al mismo sitio.

-Me encanta la política local.

-¿Dentro de cuatro años será su momento, llegará a ser alcaldesa de la ciudad?

-Creo que en el momento en el que vivimos políticamente, intentar hacer una predicción de qué va a pasar de aquí a cuatro años, es un atrevimiento. No lo sé, de verdad que no lo sé. Mi labor ahora es trabajar con el equipazo que vamos a tener para volver a poner en valor el proyecto que representamos en Cáceres; intentar que dentro de cuatro años la ciudadanía nos dé su confianza. Y cuando llegue ese momento, pueden pasar muchas cosas, porque en el Partido Socialista las candidaturas se eligen por primarias. Si dentro de cuatro años conseguimos revalidar la confianza de la ciudadanía y el proyecto socialista de Cáceres se consolida, habrá que ver quién está en condiciones de optar a la alcaldía y qué decidan los militantes.

-Ahora se va a hacer en el ayuntamiento un traspaso de poder, ¿puede relatar cómo será?

-Sí. Eso lo ha dejado muy atado y muy organizado el alcalde en funciones. Tenía muy claro que estos cuatro años teníamos que tener en el ayuntamiento un trabajo ejemplar, de diálogo político, de respeto institucional al adversario político, de tratar de llegar a grandes consensos y grandes diálogos; y eso se ha hecho. En este sentido, también ha pedido que el relevo sea ejemplar. Todo los concejales que han tenido responsabilidades de gobierno van a dejar hecho un resumen, una síntesis de su gestión, qué proyectos están pendientes, en que situación están, qué está por venir... para que la corporación entrante tenga una fotografía real de este tiempo. Eso es fundamental para continuar con un trabajo que va en beneficio de la ciudadanía cacereña, que es a la que nos debemos.

-Eso no suele ser habitual.

-En el anterior equipo de gobierno no fue así. La exalcaldesa Elena Nevado le dejó al alcalde entrante unas líneas generales, pero no hubo un trabajo concejalía a concejalía, como en este caso.

-¿Qué posición van a tomar en el pleno de investidura del 17 de junio?

-Va a ser un pleno de investidura en el que cada grupo político va a defender su modelo de gobierno. Entiendo que todos los candidatos que han conseguido ser candidatos electos van a presentarse a la investidura. Cada grupo votará su alternativa, defenderá lo que representa. El PP no tiene problemas para ser investido alcalde Rafa Mateos porque en los plenos municipales la lista más votada siempre es la investida, a no ser que se articulara una mayoría en su contra, que en este caso es imposible.

-Y en ese mismo pleno será designada portavoz del grupo municipal socialista.

-Así es.

-¿Y cuáles serán sus líneas de actuación?

-Vamos a trabajar en la misma línea que cuando estuvimos en la oposición. Esta mañana he tenido una reunión con Rafa Mateos y así se lo he trasladado. No tenemos intención de hacer una oposición de confrontación a priori, ni de estar permanentemente a la gresca, ni intentando confrontar los modelos. Cuando fuimos oposición hicimos una oposición contundente en defensa de nuestros valores porque con el PP hay discrepancias en lo ideológico, en cómo definir nuestro modelo de ciudad, pero en política local hay muchos puntos en común porque el interés general y el de la ciudadanía prevalecen en muchos espacios en los que prima más el sentido común que cuestiones puramente ideológicas. Vamos a estar siempre dispuestos a dialogar, a consensuar, a defender el interés general y que Vox no marque la agenda política de esta ciudad.

-Ocurre que hay puntos del PP como la bajada de impuestos, el Plan General, los cuatro macroproyectos que maneja, que obligatoriamente necesitarían de Vox para salir adelante.

-Pero esa es una cuestión que concierne al PP. En nuestro modelo de ciudad no vamos a hacer concesiones. Vamos a estar en una línea de diálogo aunque en cuestiones puramente ideológicas tendrá que ver el PP cómo lo consigue.

-¿Le da miedo que Vox gane enteros?

-A mí me parece una barbaridad que Vox pueda marcar la agenda de esta ciudad. Creo que no es necesario. Hay una composición en el pleno municipal que permite que Vox no marque la agenda, pero también el PP tendrá que ver hasta dónde quiere llegar para poder necesitar el apoyo de Vox o no.

-¿Y cómo ha sido su conversación de hoy con el futuro alcalde?

-Cordial. Llevamos mucho tiempo trabajando juntos y eso es algo bueno. Coincidimos en el tiempo en el que estuve en la oposición. Siempre nos ha caracterizado el respeto al adversario por ambas partes. Incluso hay un afecto de compañerismo. El objetivo es mantener ese clima en esta legislatura y hablar todo lo que podamos para que no decaiga esa actitud.

-¿Cómo ve la situación en la Junta?

-La veo mal porque igual que en Cáceres no hace falta que Vox marque la agenda política, en la comunidad sí es necesario. Y Vox no da nada gratis, y menos en las vísperas de una elecciones generales. Lo que pida Vox puede ser un condicionante muy importante. Todos sabemos lo que implica Vox: es retroceder en derechos, en libertades, es volver atrás 40 años. Esta comunidad está en un momento espectacular, en un momento en el que Extremadura es un modelo a seguir, un referente en muchos ámbitos. Estamos en un tiempo en el que podemos despegar como nunca lo hubiéramos hecho en nuestra historia reciente. Que ahora tengamos una amenaza de retroceso de esa índole a las puertas de un gobierno autonómico es algo que me preocupa.

-¿Y usted en qué escenario se mueve, en el de un pacto PP-Vox o en el de la convocatoria de nuevas elecciones?

-Mi percepción personal es que el PP va a intentar pactar a toda costa. Estamos en vísperas de una elecciones generales y nadie va a querer espacios de debilidad.

-Mateos defiende que si Guardiola llega a la Junta, el gobierno regional apoyará a Cáceres en su proyectos. ¿Lo ve así?

-Sí. Creo que en aspectos puntuales, sí; como ha sucedido cuando el PSOE gobernaba. Pero a diferencia del PP, el PSOE siempre ha tenido espacios de diálogos abiertos y creo que en proyectos que sean determinantes para Extremadura, ocurrirá lo mismo.

-¿Cómo ve la ciudad?

-Me parece que la ciudad estaba preciosa. Había cogido una vida, un color y un futuro muy interesante. Se estaban empezando a impulsar unos espacios de desarrollo nuevos, ligados a la industria digital y a las energías renovables, que eran muy interesantes y prometedores. La agenda cultural y la atracción turística de Cáceres eran incuestionables. Nos hemos colocado como referente internacional en muchos aspectos y eso es lo que me genera ahora una sensación de pena, porque Salaya tenía un proyecto tan bonito que temo que se pueda diluir. Cáceres estaba avanzando hacia el futuro, por eso me gustaría que en la medida de lo posible pudiera proseguir.