Lo acaba de anunciar Óscar Pérez, de Por Una Extremadura Digna: no concurrirán a las elecciones generales, en primer lugar porque no disponen de medios económicos para afrontar unos comicios en unas condiciones adecuadas. Estiman que "las elecciones en este país no son democráticas. La propia ley electoral concede unos privilegios a los partidos políticos con previos representantes parlamentarios y discrimina a las formaciones políticas que no tienen representación o que por primera vez van a participar en el proceso electoral, detalle que se suma a la disposición de más medios económicos y mediáticos que ya tienen los grandes partidos que sostienen el régimen monárquico".

En segundo lugar, son taxativos al sentenciar que no forman parte del denominado Bloque Extremeño en el que se integran cinco partidos regionalistas. "Consideramos que nuestras posiciones políticas e ideológicas son muy diferentes a las de las organizaciones integrantes de esa coalición. Nuestra valoración, es que estas organizaciones, salvo pequeños detalles, se encuentran en un marco programático muy próximo al del PP y Vox. Consideramos que sus políticas no atacan las causas que originan las desigualdades sociales y económicas". Lo mismo ha dicho Somos Cáceres, que lidera Raquel Iglesias, que se ha alejado de este grupo pero que sí ha anunciado que concurrirá a solas a las generales. Somos Cáceres: "Si los partidos han perdido votos, no es por la fragmentación, es porque no lo han hecho bien" "En cuanto a la socialdemocracia y los otros pilares políticos que representan a la Izquierda Compatible con el sistema, suponemos que serán dos listas una la del PSOE y otra la de Yolanda Díaz con Sumar, que vienen a ser en realidad una sola", ha dicho Pérez. El líder de la formación ha añadido que "el reformismo socialdemócrata quiere hacer méritos por las políticas realizadas por la coalición de gobierno PSOE-UP en la anterior legislatura para atraerse el voto de la población trabajadora. Sin embargo, lo realizado presenta muchas dudas para ser aprobado ahora por las gentes de izquierda". Y añade: "Conviene recordar algunas de ellas, como la reforma laboral que en buena parte debe su contenido al PP, la subida de salarios acordada con las organizaciones sindicales del régimen que ha sido superada por la inflación, la Ley de Vivienda que deja las cosas como están, no impide miles de desahucios, ni mejora el futuro de los jóvenes, la LOMLOE una reforma educativa que se hizo sin contar con los profesores, y que no toca ni mucho menos las ayudas y subvenciones a los colegios concertados buena parte de ellos en mano y al servicio de la iglesia, la colaboración con la OTAN y la industria de las matanzas humanas, la alianza con Marruecos contra el Frente Polisario, sin condenar los crímenes de palestinos cometidos por Israel, el olvido de la derogación de la Ley Mordaza, practicar las expulsiones en caliente de emigrantes, permitiendo el negocio de las empresas eléctricas con los recursos del pueblo extremeño, el apoyo absoluto a la monarquía impidiendo en el propio parlamento investigaciones al corrupto Juan Carlos…" Para ellos "la lucha de clases y el avance hacia el socialismo son elementos que no forman parte ni del denominado bloque extremeño ni de las dos vías de la socialdemocracia de aquí que dadas las demás circunstancias señaladas permanezcamos al margen de los participantes en estas elecciones".