Ana Belén regala sus tablas a un Clásico que presume de madurez

Romeo y Julieta despiertan de su letargo cincuenta años después. Romeo no recuerda nada y Julieta cree que tiene 15 años. Ambos han sido despojados de la juventud, lo único que el tiempo no perdona, pero se mantienen a la altura de las palabras de Shakespeare. Esta paradoja sobre el amor que no muere protagoniza entre ayer y hoy el cartel de un festival Clásico que en su primer fin de semana presume de ser más maduro que nunca. Los encargados de encarnar a esos Romeo y Julieta son el actor extremeño --nació en La Codosera-- Jesús Noguero y Ana Belén, uno de los nombres más esperados por el público cacereño.

Ante un aforo prácticamente al completo --también para el pase de hoy--, Ana Belén ofreció al festival y a la ciudad un regalo a la altura de pocos, las tablas que pueden conceder llevar décadas sobre los escenarios. En el elenco de la obra que viaja del Teatro Español de Madrid a la capital cacereña, presente también está su hijo David San José, director musical de la obra. José Luis Torrijo e Irene Rouco completaron el elenco. Lució en el señorial teatro el logo del centenario de El Periódico Extremadura, medio oficial de la cita. Esta apuesta no pretendida --aseguraba fervorosamente este viernes la directora del festival Silvia González-- por la madurez como hilo conductor, coincide con el regreso de Morboria, siempre una declaración de intenciones. La compañía vuelve para celebrar sus cuarenta años de teatro --y amor-- con una pieza que Molière estrenó en sus últimos años de vida. Riza el rizo el Clásico que acumula ya más de tres décadas entre bambalinas, una cifra envidiable en lo que al panorama nacional se refiere. Como anticipo de la noche de ayer, el Gran Teatro --la lluvia impidió que fuera en Torre de Sande como es habitual-- ofreció un preludio con Jesús Noguero y Eva del Palacio y Fernando Aguado. Más que una comparecencia de prensa fue un conversatorio. El extremeño, agradecido por regresar a su tierra, y los Morboria, agradecidos por pisar un escenario que ya considera suyo y que por extensión le pertenece por derecho propio. Sobre la mesa, una reivindicación conjunta por las virtudes que conceden el paso de los años, una oda al amor y al teatro a la antigua usanza, como en el Siglo de Oro. Por su parte, Noguero, que interpreta a Romeo en sustitución de José Luis Gómez este viernes y mañana sábado, aseguró que «el amor es cuestión de madurez». Hizo hincapié en la necesidad de que la vejez tome protagonismo ante un sistema capitalista que los aparta cuando dejan de ser productivos. Los dos pases de ‘Romeo y Julieta despiertan’ serán en el Gran Teatro (21.30) tal y como estaba previsto en un principio por cuestiones del montaje. A lo largo de la jornada hubo margen para decidir si la obra de Morboria finalmente podría tener lugar en San Jorge como estaba programada. A última hora de la tarde, la organización decidió trasladarla a cubierto ante la previsión de lluvia horas antes. El pase será a las 22.30. La agenda del fin de semana sábado, 10 de junio 20.00 HORAS. IGLESIA DE LA PRECIOSA SANGRE. ‘Música y escena en la España de la Ilustración’. 21.30 HORAS. GRAN TEATRO. Segundo pase de ‘Romeo y Julieta despiertan’. domingo, 11 de junio 12.00 HORAS. PARQUE GLORIA FUERTES. Cuentacuentos infantil con ‘Don Nuno y Calderón y otros títeres del montón’. 22.30 HORAS. SAN JORGE (GRAN TEATRO SI LLUEVE) ‘Los enredos de Scapin’ de Morboria teatro.