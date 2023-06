El aventurero cacereño que dará la vuelta al mundo en moto

Fabián Sánchez (Bilbao, 1974), más conocido como Fabi, se considera cacereño de toda la vida porque es aquí donde ha crecido, madurado y trabaja (gestiona un hostal y varios apartamentos turísticos en la ciudad). Su debilidad son las motos. O mejor dicho, viajar en moto con espíritu aventurero. El próximo mes de septiembre recorrerá el mundo a lomos de su máquina. Además es el creador de la cuenta de Instagram (@fabianplanet) y la página de Facebook (Fabianplanet. El mundo sobre ruedas), donde cuelga vídeos de sus rutas en motocicleta por España y el extranjero y cuenta con seguidores de toda la península, pero también de otros lugares del planeta. «Las creé con el objetivo de dar a conocer el nombre de Cáceres, porque soy un enamorado de mi ciudad y su naturaleza. Dar la vuelta al mundo en moto va a ser un proyecto especial, un sueño hecho realidad», explica este motero sobre un viaje en el que invertirá un par de años.

Sánchez cuenta que su amor por las motocicletas es algo que lleva impreso en el ADN. «Con sus primeros ahorros, se compró una Rieju rv50, y a partir de ahí, otras motos pasaron por su vida. Entre ellas, una BMW F800GS, con la que viajó desde Cáceres hasta Ushuaia (Argentina), Marruecos... En esta ocasión llevará a cabo el trayecto con la Honda CRF300L, por su ligereza y sobre todo el consumo de combustible para esta aventura», manifiesta.

¿Quieren saber el recorrido que ha programado? Pues ahí va. Cojan el mapamundi y un lapicero. «Recorreré todos los países posibles. Camino de Marruecos entrelazando las naciones lindantes hasta llegar a Sudáfrica, luego subiendo rumbo a Egipto pasando antes por Mozambique, Tanzania y Kenia. Continuando la marcha por Turquía, Irán, Pakistán, pasando también por los Emiratos Árabes. Hasta llegar a la India. Partiré camino de Nepal, Bangladesh, Tailandia, Camboya, Vietnam y Filipinas. Siempre en el viaje se harán los países colindantes. Entraré en Japón... Y después daré el salto a Estados Unidos. Partiré de América del Norte a Sur atravesando México, Colombia, Perú, Chile y terminaré en Argentina», señala Fabián.

Eso sí, viajar en moto no tiene nada que ver con viajar en coche. «En moto se llega a sitios más recónditos, pero además la gente es más receptiva. Te subes la pantalla del casco y los miras a los ojos de igual a igual. Si están a 45 grados, lloviendo o está nevando, tú también. Lo importante es lo que te va pasando por el camino, no el destino. Te va llevando por distintas rutas y al final, cuando te preguntan por lo más bonito que has visto en un viaje, te acuerdas más de personas y experiencias. Aunque el patrimonio histórico y natural de cada sitio son clave», concluye Sánchez con gran ilusión, el héroe cacereño de la aventura planetaria.