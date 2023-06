El Clásico de Cáceres presume de madurez

Romeo y Julieta despiertan de su letargo cincuenta años después. Romeo no recuerda nada y Julieta cree que tiene 15 años. Ambos han sido despojados de la juventud, lo único que el tiempo no perdona, pero se mantienen a la altura de las palabras de Shakespeare. Esta paradoja sobre el amor que no muere protagoniza este viernes y sábado el cartel de un festival Clásico que en su primer fin de semana presume de ser más maduro que nunca. Los encargados de encarnar a esos Romeo y Julieta serán el actor extremeño --nació en La Codosera-- Jesús Noguero y Ana Belén, uno de los nombres más esperados por el público cacereño.

Relacionadas Ana Belén se sube al escenario del Clásico con funciones hoy y mañana