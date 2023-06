"No se puede salir ni un puñetero día tranquila", decía una madre cuando subía por Cánovas con su hija pequeña y se topaba con una muchedumbre que, a ritmo de batucada, gritaba “contra las políticas que pretenden convertir a Extremadura y a sus gentes en tierra de sacrificio”.

Más de 500 personas

Más de 500 han confluido esta tarde en la Plaza Mayor tras marchar por el centro de la ciudad y concentrarse previamente frente a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres. Pertenecen a Colectivos en Lucha Extremadura (formado por más de 30 asociaciones), que ha convocado “al pueblo extremeño” a esta marcha para evitar que Extremadura se convierta en "tierra de sacrificio". 'No a la mina de litio en Valdeflórez'. 'No a la mina en Cañaveral'. 'No a las minas en la Vía de la Plata'. 'No al muro de Navalmoral de la Mata' o 'Vivir sin nucleares' (por el cierre de Almaraz) son algunas de las reivindicaciones que han sonado esta tarde. Hasta se han visto camisetas y pancartas de 'No a la molinos en Montánchez', un proyecto (de Reolum) que quedó enterrado esta legislatura (que ya finaliza) tras la denegación (por parte de la Junta de Extremadura) del permiso ambiental al parque de eólico, por su impacto en aves en peligro de extinción y el ecosistema forestal de la sierra. Daniel Gordo, uno de sus portavoces, explica que "la amenaza siempre está ahí. Ahora entra otro gobierno a nivel regional y no sabemos cómo va a afectar. Lo han intentado varias veces en la sierra montanchega y lo volverán a intentar. No hay que bajar la guardia".

Valdecañas y De Miguel

Mientras se coreaba "Extremadura no quiere más basura" y "Oé oé, oé oá, la sucia mina vamos a parar" y "La tierra no se vende se defiende", marchaban desde la Cruz de los Caídos hacia la calle San Pedro, rumbo a la Plaza Mayor. Previamente, siempre manteniendo un aire festivo, han hecho parada en la Subdelegación del Gobierno donde han leído un manifiesto. Allí se han desplegado todas las pancartas, donde se reclamaba la restauración ecológica de Valdecañas, por parte de Seo Birdlife, Ecologistas en Acción, Adenex, Amigos de la Tierra, WWF; Pan, trabajo y dignidad, por parte de la Red Solidaria Popular; Renovables sí pero no así, del citado colectivo montanchego; y de la comarca de Olivenza gritaban "Se llevan oro, nos secan los veneros y dejan tóxicos".

A nivel político solo se ha visto en la manifestación a la dirigente de Podemos Extremadura y diputada electa a la Asamblea, Irene de Miguel; junto al coordinador general de IU Extremadura, Joaquín Macías.

Denuncian un "entramado de poderes empresariales y políticos" que "han decidido convertir nuestra tierra extremeña en una nueva colonia interior"

Colectivos en lucha

Colectivos en Lucha Extremadura es una red de apoyo mutuo en la que participan colectivos que representan “a una parte muy importante del tejido social de Extremadura” de ámbitos muy diversos: medioambiente, educación, cultura, sanidad, vivienda, diversidad funcional, pensiones, juventud, etc. Su objetivo: ofrecer “alternativas viables, más realistas, más respetuosas con el medio y con la vida de las personas”. Cada uno de estos grupos sociales lucha contra agresiones concretas, “pero también por crear y construir un sistema alternativo basado en la dignidad de las personas y en otra relación más auténtica y sana con la naturaleza”.

Colectivos en Lucha Extremadura alertan sobre la “profunda emergencia ecosocial en la que se mezclan las agresiones a la naturaleza”, y mencionan la contaminación del aire, del agua y de la tierra, destrucción de los espacios y de la biodiversidad, agotamiento de los recursos, etc. Y denuncian que “este entramado de poderes empresariales y políticos han decidido convertir nuestra tierra extremeña en una nueva colonia interior donde explotar a la población, incrementando el paro, el empleo indigno y precario, jugando con la vida de las personas y de sus familias, desatendiendo las necesidades humanas básicas y convirtiendo la sanidad, la educación, la vivienda, la atención social en una fuente de enriquecimiento”.

Por otro lado, los colectivos también ponen el foco en la “explotación y destrucción del medio con la extracción de los recursos minerales, que conlleva la perpetuación de un modo de vida insostenible (nuevos automóviles privados y eléctricos, aviones despilfarradores de energía, viajes innecesarios, transportes de mercancías de un extremo a otro del mundo, etc.)”.