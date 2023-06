Arroyo-Malpartida: Una estación en vía muerta

La Estación Arroyo-Malpartida fue inaugurada en 1881 por los reyes de España y Portugal (Alfonso XIII y Luis I), convirtiéndose en nudo ferroviario clave de la línea Madrid-Lisboa. Por ella circularon varios de los trenes más emblemáticos como el Sudexpreso Lisboa-París, el Lusitania Express o el Talgo Luis Camoes. Llegó a su momento álgido en 1960 con 1.088 habitantes, pero comenzó a decaer tras la apertura del trazado directo entre Madrid y Cáceres, y hoy solo efectúa parada un tren regional. «Todo está automatizado, no tiene nada que ver con lo que fue», cuenta José Antonio Arévalo, de 84 años, los mismos que ha estado ligado al poblado.

«Era un punto ferroviario muy importante, con mucho tráfico. Aquí vivían maquinistas, fogoneros, personal de maniobras, de talleres, de depósitos. Decían que por la puerta de los ferroviarios pasaba el hambre, pero que no entraba en las casas, y era verdad. Además podíamos viajar gratis y eso nos daba otra cultura. Teníamos dos cines, médico, practicante, tres carniceros, peluqueros, dos comercios... No nos faltaba nada», cuenta junto a la puerta de casa, acariciando las fotos de esa niñez al olor del balasto y la carbonilla.

José Antonio ocupa una de las aproximadamente 40 casas habitadas todo el año. El resto son segundas residencias, de modo que el poblado recobra parte de su vida los fines de semana y en vacaciones. Sin embargo, la dejadez de muchas de sus infraestructuras se aprecia nada más entrar. La Estación es pedanía del Ayuntamiento de Cáceres pero pertenece a Adif. La compañía ferroviaria quiere que el consistorio se quede con buena parte de su titularidad, como ha ocurrido en otros poblados similares, pero no se da el paso. Unos por otros, «y la Estación sin soluciones», lamenta Juana Cortés, su presidenta vecinal.

Los residentes consideran que, efectivamente, ha llegado el momento de que el ayuntamiento se haga con la propiedad. «Tenemos agua, alcantarillado, alumbrado…, pero se necesitan más servicios, incluso en algunos aspectos vamos para atrás. Ya no vienen a arreglar las farolas y el servicio de limpieza dice que debe limitarse a las calles asfaltadas por el ayuntamiento. Casi todas son de tierra», explica Juana Cortés. Un recorrido por la Estación así lo evidencia: las calles están a merced de los vecinos, unas adecentadas con plantas, parterres e incluso encementadas; otras llenas de hierbas y hoyos (según la cantidad de casas habitadas). Los residentes urgen su pavimentación.

No hay tiendas, no hay médico, tampoco autobús, y este servicio sí depende del ayuntamiento. «Debemos telefonear para que venga, pero no lo hace por una sola persona», detalla Juana. Los vecinos se apañan con taxis, pero sobre todo entre ellos. Tampoco tienen cajero ni visos de algún servicio móvil. Antes llegaban los repartidores de carne, ahora solo el pan. De ahí el afán de los residentes de que el ayuntamiento les atienda. «Recuperar la antigua vida aquí no parece fácil, pero tampoco queremos ir para atrás».

Juana y otros residentes se han reunido con el gerente de Adif en Extremadura. «Nos ha mostrado el plan urbanístico de 2010 donde la compañía ya planteaba qué terrenos seguirían en su propiedad y cuáles pasarían al ayuntamiento, sobre todo las viviendas», precisa José Antonio Ayuso, uno de los últimos vecinos en comprar una casa, y a su vez presidente de la Agrupación Vecinal de Cáceres. Tras volver a insistir al consistorio, no han obtenido respuesta y ahora esperan que actúe el nuevo Gobierno local. «Queremos ser como las demás pedanías, ni más ni menos», insiste Juana.

La primera imagen de la Estación explica las quejas de los vecinos. Junto a las vías se alinean 11 bloques de bella estética ferroviaria, cada uno con seis viviendas, todas abandonas salvo dos. Persianas que cuelgan, cristales rotos y ventanas tapiadas forman un paisaje similar al de una ciudad abandonada por alguna catástrofe. Son propiedad de Adif, como la vieja y coqueta iglesia, cerrada en 1961 por su deterioro. Entonces la Diócesis compró uno de los viejos cines y allí se oficia misa cada domingo. Los vecinos lamentan esta práctica de Adif de clausurar y tapiar lo que se va degenerando.

La compañía también es propietaria de otras muchas casas (al margen de los bloques). Unas las tiene alquiladas a precios asequibles. Otras las ha vendido (últimamente por subasta). Se utilizan sobre todo como residencias de fin de semana, aunque permanecen algunos ferroviarios y otros vuelven periódicamente desde Sevilla o Madrid. A este núcleo le falta sobre todo disciplina urbanística: lo forman varias agrupaciones de casas creadas sin cohesión. Por un lado las 78 viviendas alineadas a un lado de la avenida de los Chopos (2-4 dormitorios y patio). Allí vive Raquel, que llegó hace cuatro años y ha establecido su hogar: «prácticamente vives en el campo, es una zona muy tranquila, de muy buena vecindad. Nos tienen abandonados y da pena porque a la gente le gusta la Estación. Muchos jóvenes han empezado a arreglar casas. Adif debería cuidar de que todas estuvieran en buen estado», declara. Su vecina Paqui confiesa que está deseando que llegue el viernes para trasladarse allí desde Cáceres. «Necesitamos que alguien mire por esto porque es una maravilla», afirma.

Luego están los bloques ferroviarios, y a su entrada el barrio Jareque, que se levantó en terreno privado y tiene evidentes carencias (sin saneamiento). Mejor organizado se encuentra el Grupo San José, con sus viviendas de dos plantas, creado en otro solar privado. Cerca se ubican los chalets de Adif más próximos a las vías, con una vivienda arriba y otra abajo, que se venden y alquilan. Los vecinos critican el derribo de cuatro de ellos: «ahí han quedado los solares hasta con baldosas y escombros, sin desbrozar». Por ello, los residentes en general hacen lo mejor que pueden y muchos han llenado sus porches y calles de romero, rosas y geranios, que le dan un sabor muy agradable a la Estación.

Otra carencia son los jardines. Los Presupuestos Participativos destinaron 35.000 € a adecentar la plazoleta de los Chopos, pero ni se instaló la escultura prevista en medio (han crecido las hierbas), ni se han colocado los bancos y farolas solicitados en un lateral, ni se cuidan los rosales plantados (salvo el riego por goteo). Lástima, porque allí permanecen los dos aljibes que abastecían el poblado. Los vecinos afirman que la empresa responsable de la jardinería «generalmente no aparece», y el propio José Antonio Ayuso riega los árboles más jóvenes.

La sede vecinal también espera una reforma aprobada en los Presupuestos Participativos de 2022 (75.000 €). Nada más entrar en ella se percibe el olor a humedad. La carcoma ha acabado con los marcos de los baños. La pintura se cae a trozos. El proyecto contempla unir los dos salones para que los vecinos tengan un lugar de reunión. Tampoco disponen de bar. Una vecina se ha interesado por reabrir uno de los antiguos haciéndose cargo de la obra, pero Adif no está por la labor.

Asimismo, ha caído en saco roto la petición vecinal de pintar el ‘cubato’, el gran depósito que abastecía las máquinas con el agua del aljibe. Temen que se pierda, como se perdió el depósito circular de las locomotoras.

Los inquilinos también llevan años demandando el arreglo del camino que une la pedanía con Malpartida. «Es primordial para que podamos ahorrar un gran rodeo», señala Ángel, otro vecino que reside en la Estación desde 1976. En realidad el poblado está salpicado de deficiencias: señales de la antigua carretera de Salamanca que se han reutilizado con las letras viejas aún visibles, o farolas en medio de las aceras que impiden la accesibilidad. Las rebajas de bordillos brillan por su ausencia. En definitiva, una Estación que quiere salir del apeadero.