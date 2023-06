Manolo y Saúl, los reyes del ladrillo en Cáceres

Manuel Rey (Cáceres, 1962) conoce de verdad lo que es trabajar. Se puede decir que prácticamente nació con una paleta bajo el brazo. Domina perfectamente el sonido que hace una hormigonera al girar y se mueve como pez en el agua encima del andamio. Un apasionado de la construcción. Manolo, ¿para poner ladrillos vale cualquiera? «No. El albañil es una especie casi en peligro de extinción. Es un profesional que sabe hacer una casa desde que se empieza hasta que se termina. Por desgracia están quedando sólo en los pueblos, pero en las ciudades, muy poquitos. Conmigo trabaja Saúl Sánchez (Cáceres, 1997), un chaval muy espabilado al que le enseño todos mis conocimientos técnicos sobre el oficio», responde Rey.

Este currante anima a los jóvenes indecisos a seguir su senda. «Me gusta mucho mi trabajo. Tengo vocación de albañil, saber que lo que estamos realizando, ya sea un cuarto de baño, un tejado o arreglando un colegio, lo va usar la gente. Es artesanía pura, dejamos nuestra huella y debemos contar con un gran sentido de la responsabilidad. Cuando terminamos una obra es una satisfacción tremenda, sin lugar a dudas. Lo que se hace con ganas y con profesionalidad impacta y llama la atención», apunta con orgullo.

Toda la vida en el tajo. No hay casi ningún un rincón en la ciudad donde no haya hecho algún apaño. ¿En cuántas obras ha participado? «Uff... he perdido la cuenta. Desde hace unos años gestiono mi propia empresa (Reformas en general Manolo) y estoy muy contento con los resultados», señala.

Lejos de las salidas universitarias, los trabajos de toda la vida continúan en firme y al alza. En el caso de su aprendiz, de 26 años, destaca que «es difícil encontrar un maestro tan bueno como Manolo. En la construcción hay muchísimo trabajo», manifiesta Sánchez. Respecto a las condiciones laborales, Saúl matiza que «es un trabajo duro, pero no tanto como en hostelería que se trabajan sábados y domingos».