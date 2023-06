María Guardiola, la impaciente

Mucho antes de terminar el recuento de votos María Guardiola se vio presidiendo la Junta de Extremadura con una claridad meridiana. Quizás fuera por lo inesperado del resultado pero el caso es que sufrió tal subidón que pronunció la frase más esperpéntica de la noche al pedirle a Vara que se retirara de la competición y le facilitara su investidura. Ni siquiera se enteró de que había quedado segunda. Su euforia tuvo eco en Génova pues las órdenes eran las de ralentizar los posibles pactos con Vox y dar la impresión de que no habría negociación con Abascal pero la actitud de Guardiola era la de dar por supuesto que Vox la apoyaría sin duda alguna

En los días posteriores ha hecho oídos sordos a las instrucciones nacionales de su partido hasta el punto de que este ha decidido estudiar con lupa su posible pacto. Ella, no obstante, insiste en pactar y no deja de pedirles y proponerles reuniones donde y cuando quieran. Naturalmente esta actitud no beneficia en nada, sino todo lo contrario, a la política nacional e incluso a la regional y local porque está dando a entender que es tanta su ansia por verse como presidenta que estaría dispuesta a cualquier clase de pacto. La postura de Feijóo de suprimir el Ministerio de Igualdad puede facilitar la entrada de Vox pues daría lugar a llevar a cabo las mismas supresiones a nivel regional y local y ser sustituidas por consejerías del tipo de Consejería de la recuperación del macho ibérico, que el pobrecito está de capa caída con tanta igualdad, tanto palomo y tanto triángulo.

El caso es que su impaciencia e imprudencia pueden ser aprovechadas para introducir como condición para pactar en la Junta otro pacto en el Ayuntamiento de Cáceres y eso a Rafa Mateos no le conviene pero Vox, que no deja de publicitar las concejalías que ha logrado y que necesita demostrar su poder para seguir creciendo, hará todo lo posible para presumir de gobernar en una capital de provincia, que no es poca cosa electoralmente. Unos muchas prisas por entrar y otros más prisas por salir porque ¿ de qué huye Salaya?

