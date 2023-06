Resumir cuatro años en cuarenta minutos no es fácil. El hasta hoy alcalde, Luis Salaya, hizo este jueves balance de su paso por la alcaldía. Las primeras palabras fueron de gratitud para su equipo. A continuación destacó aquellas decisiones de su mandato que considera que quedarán en el futuro de la ciudad. Habló de uno de los objetivos logrados, que es que Cáceres tiene, de cara a los próximos años, «un futuro claro basado en el empleo estable, en la industria verde y en el turismo de calidad». Y, entre otros, subrayó dos logros. «Donde nuestro trabajo ha sido más visible ha sido en el sector de la cultura, con resultados inmediatos y perceptibles», aseguró. El segundo lo calificó de «éxito rotundo de la legislatura», ese buen resultado ha sido que «Cáceres se deje de plantear una mina a cielo abierto». Hubo un tercero cuando resaltó el desarrollo en estos cuatro años «del sector software en la ciudad», con «casi cuatro mil empleos», «se han atraído empresas y se ha conseguido que Cáceres sea una referencia». Además recordó los pasos dados para que proyectos, como el ecopolígono al norte de Capellanías, puedan acometerse en los próximos años.

Del sector de la cultura precisó que cuando llegó a la alcaldía lo que se planteó fue que todos los meses hubiese una actividad de referencia en la ciudad, un reto que consideró que está superado al haber llegado a casi todos los fines de semana, «se trataba de conseguir que la cultura fuese un espacio de todos», comentó.

De la mina comentó como con una explotación a cielo abierto existía «un riesgo real para la ciudad» y como, tras negociaciones y cesiones, se consiguió que el proyecto se tornase en subterráneo, una iniciativa que «está aún por estudiar» porque ahora «lo que queda es valorar la dimensión de ese proyecto que es subterráneo y controlar su impacto ambiental». Preguntado por si influyó en los resultados de su candidatura el cambio de opinión que tuvo respecto a la mina (del ‘no’ al yacimiento a cielo abierto pasó a matizar su postura y condicionarla a las conclusiones de los estudios de impacto ambiental de una explotación subterránea), opinó que no ha tenido una incidencia relevante en los mismos, «no existe ese gran nicho electoral de oposición a la mina», y añadió que en asuntos que pueden condicionar el futuro de la ciudad hay que ser «claro y transparente» y no mostrar un posicionamiento de cara a posibles cálculos electorales.

En su contestación a las preguntas de los medios de información, que acapararon treinta de los cuarenta minutos de su intervención, Salaya aludió a que «una de las cosas más importantes logradas en esta legislatura es que esta ciudad se crea que puede hacer cosas». Después explicó que una de «las mayores dificultades de esta ciudad es pensar que no puede pasar nada y que solo queda envejecer», por eso destacó que uno de los logros de su paso por la alcaldía ha sido convencer a la ciudad «de que tiene las condiciones para albergar grandes proyectos».

Habló de que en el sector del turismo ha quedado pendiente la ordenanza de los alojamientos turísticos o como en el sector comercial de la ciudad «el siguiente paso está en el tejado de los propios cacereños; si compramos en Amazon y no en el comercio tradicional, da lo mismo el esfuerzo de la administración local y de propio sector». Citó que en estos cuatro años se ha logrado que haya 300 empresas más en la ciudad, pero que esa «sensación de mejora no se ha trasladado a la calle», donde «en el día a día se ven más locales cerrados y al comercio tradicional le cuesta sobrevivir».

Admitió que se va con «la espina» de no poder haber prolongado su gestión otra legislatura para seguir con proyectos iniciados. En ese momento habló de la Ribera del Marco. Recordó que en su legislatura se ha rescatado el debate sobre el futuro de este espacio, cogiendo el testigo de otros concejales socialistas, como Vito Roncero, Carmen Heras y Víctor Santiago, y que con esta discusión se ha vuelto a poner sobre la mesa que su recuperación «sigue siendo un problema», con ello se conseguirá «que se acaba solucionando». Opinó que esa solución no puede ser el parque urbano que propone el nuevo gobierno local del PP en su programa y que la alternativa pasa por «la rehabilitación y el refuerzo de los usos tradicionales» que ha tenido la Ribera «con las huertas», añadiendo que el primer reto es la mejora de la calidad de las agua, dado que no se puede plantear una intervención en este enclave sin antes poner fin al vertido de aguas residuales al cauce del arroyo.

Otras dos cuestiones abiertas en esta legislatura y que espera que se afronten por próximos gobierno son la necesidad de que la ciudad tenga suelo industrial urbanizado y la discusión sobre la protección ambiental y urbanística que ahora tienen los espacios de rodean la ciudad.

Cambiando de registro y en respuesta a los medios de información, Salaya aseguró que tiene «la enorme suerte de irme sin estar quemado» y con el sentimiento «de ser querido en la ciudad», además recordó que en las pasadas elecciones, pese a perder el gobierno local, el PSOE logró «más votos que hace cuatro años, no me marcho en medio de una catástrofe». Reiteró que se va porque con el paso de los meses se habría convertido en un inconveniente para la labor de oposición de su grupo, «no hubiese habido forma de articular una oposición sin centrarse en defender mi gestión, habría sido un lastre para mi partido».

Consideró que si el debate electoral se hubiese centrado en la gestión de su gobierno, el resultado habría sido mejor para su partido en Cáceres, «cuando hemos conseguido demostrar que teníamos capacidad de gestión, nos hemos encontrado con que el marco del debate público había cambiado y era un debate más emocional e ideológico, más de tripas».

En una de las respuestas a una pregunta de los medios de información, afirmó que «sería injusto decir que ha sido víctima de ciertas decisiones» que ha tomado el PSOE. «¿Qué nos hubiera ido mejor con un debate local más que con uno nacional?, pues seguramente, pero esto forma parte de la dinámica de los comicios» electorales, apuntó.

Preguntado sobre si le preocupa que se paralicen proyectos en marcha o el peso que puede tener Vox en las decisiones del gobierno local del PP, confió en que «si son inteligentes, no pelearan proyectos en marcha», añadiendo que sí «hay otras cuestiones que me preocupan de cara a la influencia» que Vox pueda ejercer sobre el PP, aludiendo a «todo lo que tiene que ver con la igualdad de la mujer, la oferta cultura o los derechos del colectivo lgbti, y en esto el PP tiene la posibilidad de esquivarlo» porque «el PSOE ha abierto una ventana para que el PP no se sienta secuestrado permanente con Vox».