Mateos no se pronuncia sobre la mina a la espera del expediente

La mina volverá a ser uno de los asuntos principales en el debate político en la corporación local. Mientras estuvo en la oposición, la opinión de Rafael Mateos pasaba a un segundo plano frente a la del alcalde. Ahora Mateos es el alcalde y todo lo que diga de la mina se amplificará porque el ayuntamiento es una de las administraciones públicas que más tiene que decir. La primera es la Junta. Este lunes, en declaraciones a la agencia Europa Press, no ha dicho nada, no se ha pronunciado sobre la mina a la espera del expediente que se tiene que tramitar cuando se aborde la concesión. No le quedará más remedio que hacerlo en unos meses, cuando la empresa registre toda la documentación en su solicitud de concesión de la explotación del yacimiento subterráneo. Entonces el consistorio tendrá que presentar su informe sectorial porque tiene la competencia en la ordenación del territorio. Ahora lo que hace el planeamiento de la ciudad es proteger el suelo donde se pretende desarrollar la actividad minera subterránea.

Mateos delegará Personal a Borrega, Urbanismo a Leal y Economía a Orgaz Mateos, en sus declaraciones a la agencia de noticias recogidas en el teletipo de Europa Press, aludió a que está pendiente de que la empresa minera presente toda la documentación cuando solicite la concesión de la explotación y confió en que haya transparencia en el momento en el que el proyecto se registre. El alcalde también se refirió al escrito presentada por la plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres pidiendo una reunión con el regidor, en el mismo también se pediría información sobre el informe que el ayuntamiento remitió a la Junta para que elaborase el documento de alcance con indicaciones que la empresa debía tener en cuenta en la elaboración del estudio de impacto ambiental y el proyecto de explotación. El contenido de ese informe se difundió el pasado marzo por el anterior gobierno local, en el mismo lo que se viene a decir por parte de los técnicos del ayuntamiento es que el yacimiento de Valdeflores se localiza cuarenta metros por debajo de un suelo donde «la actividad extractiva no está permitida» en el Plan General Municipal de urbanismo, una posición del ayuntamiento que ha quedado avalada en las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sobre los permisos de investigación minera. El informe del ayuntamiento recuerda que el yacimiento se proyecta en un suelo que es no urbanizable de protección Masa Forestal y Montaña en su grado dos donde no están autorizadas las extracciones por los valores ambientales del suelo. No obstante, el informe que el ayuntamiento presentó para el documento de alcance es uno de lo s dieciséis que distintas administraciones pública remitieron a la Junta de Extremadura para la elaboración de dicho documento. Por otra parte, Mateos quiso este lunes que la primera reunión en su despacho que se hiciera pública fuese con el nadador Guillermo Gracia, del que dijo que representa el esfuerzo, la humildad y la constancia, «valores que aplicaré» en el ayuntamiento. Y anunció su pretensión de dar prioridad al complejo deportivo anunciado en Nuevo Cáceres, aunque antes habrá que hacer un ajuste en el uso del suelo, que, pese a ser para dotaciones, ahora es para un fin educativo.H