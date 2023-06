Salaya ya ha presentado su renuncia al acta de concejal

Luis Salaya, quien fue alcalde de Cáceres durante los últimos cuatro años, ya ha presentado su renuncia al acta de concejal, según confirmó este martes a preguntas de este diario Belén Fernández, que será la portavoz del grupo municipal socialista. Salaya pone así final a una trayectoria política en el consistorio que inició unos meses antes de mayo de 2015, cuando ganó las primarias socialistas para candidato a la alcaldía. Las del pasado 28M fueron las terceras elecciones municipales a las que se presentaba como candidato a la alcaldía por el PSOE. Aunque el pasado 28M mejoró los resultados que obtuvo hace cuatro años, cuando ganó las elecciones, no ha sido suficiente para no perder la alcaldía ante el candidato del PP, Rafael Mateos. Desde la misma noche electoral, Salaya anunció que no seguiría.

La renuncia de Salaya al acta se oficilizará en el pleno extraordinario que la corporación local celebrará el próximo martes, una sesión para la organización del ayuntamiento con la designación de delegaciones, tenencias de alcaldía y constitución de los grupos políticos, entre otros asuntos. Su último acto en el ayuntamiento fue la constitución de la nueva corporación en la sesión que se celebró el pasado sábado. Su sustituto en el grupo municipal socialista será el número once de la candidatura, el ingeniero Alberto Serna, quien tomará posesión del acta en el siguiente pleno que celebre la corporación local, posiblemente en el ordinario del mes de julio.