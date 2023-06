Una generación obediente

Hace unos años adjetivé a mi generación como la generación sin huevos porque cuando éramos pequeños y demandábamos algún derecho, poder opinar por ejemplo, nos decían ‘Cuando seas padre comerás huevos’, pero llegados a la paternidad comprobamos que tampoco entonces comíamos huevos, es decir, tampoco teníamos derechos. Hoy creo poder añadir que pertenecemos a la generación más obediente que ha existido.

Nuestra infancia y juventud discurrió en un país que era un cuartel en el que todo el mundo creía tener derecho a mandarte. Porque entonces había ‘mandos’. No solo estábamos en una dictadura políticamente sino que los tics autoritarios se contagiaban en todo aquel que tenía algún tipo de poder.

El padre en la mayoría de los hogares se comportaba como un tirano cuyas órdenes e incluso deseos no manifestados eran de obligado acatamiento y cuyas opiniones eran indiscutibles pues para los casos en que no era así tenía la mano muy larga y el cinturón dispuesto. Nada digamos de los centros escolares en algunos de los cuales continuaba entrando la letra con la sangre.

En el ‘Isti’ no pegaban pero nos llamaban majaderos o mastuerzos que significa bruto, torpe y cabezota. Las fuerzas del orden público no veían discutidas sus órdenes y cualquiera que tuviera un uniforme o estuviera detrás de un mostrador en un organismo oficial se comportaba como un dios omnipotente cuyas órdenes era imprescindible acatar.

En Cáceres los guardias municipales, llamados ‘Botes’ por la chiquillería, eran muy temidos, sobre todo uno llamado el Caballo Blanco, y te ponían multas por jugar al fútbol o circular por la izquierda en San Antón. En resumen, que todo el mundo ha mandado sobre nosotros. Y lo peor es que aún siguen mandándonos. Me lo aseguró hace unos días un amigo. 'Oye, es que hasta mi nieto me da órdenes'. Por lo visto le dice: ‘Trae el mando a distancia’ y selecciona en el televisor el canal que le da la gana. ‘Y no te comas mis galletas de chocolate’

* El autor es profesor