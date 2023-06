El alcalde, Rafael Mateos, anunció este miércoles el reparto de delegaciones entre los diez concejales que conforman su equipo de gobierno. Con estas asignaciones, el gobierno local se asienta principalmente en cinco ediles. El primero es Ángel Orgaz, quien, además de concejal de Economía y Hacienda, será el portavoz del gobierno municipal y en la práctica va a ser el segundo en el gobierno. Luego está Tirso Leal, edil de Urbanismo, la competencia en la ordenación del territorio del municipio es de las más importantes y decisivas.

Al mismo nivel que Leal, pero un escalón por debajo de Orgaz, se encuentran tanto Emilio Borrega, como edil de Personal para una plantilla de 650 trabajadores, y Pedro Muriel, que tendrá entre sus funciones la de la Inspección Municipal de Servicios, área en la que se incluye el seguimiento de los contratos de concesión de la gestión de servicios públicos (agua, basura, autobús, parques y jardines, limpieza de colegios...) que mueven al año más de treinta millones de euros y que suman más de la mitad de los gastos corrientes del ayuntamiento (el coste del agua no se incluye en los presupuestos, la propia empresa que tiene la concesión del servicio lleva la gestión del cobro de la tasa).

También es importante el área asignada a Víctor Bazo, no solo como edil de Infraestructuras, sino también de Contratación. Uno de los grandes déficit del consistorio en los últimos mandatos es el grado de cumplimiento de las inversiones que se presupuestan, además ahora hay planes de fondos europeos con contrataciones que se encuentran pendientes y con plazos que se tienen que cumplir.

Mateos habló ayer de que el nuevo gobierno tendrá seis concejales liberados con dedicación exclusiva. Los cinco citados tienen competencias para tener esa liberación, que es más fácil para los que trabajan en la función pública que para alguien que tenga una profesión liberal. Leal, arquitecto, remitió sobre este asunto a lo que este jueves diga Mateos sobre qué concejales estarán liberados, ayer no entró al detalle, mientras que Orgaz, profesor interino en la universidad, todavía no había tomado una decisión. Bazo, que trabaja como ingeniero en la diputación, es el edil del ayuntamiento que también estará en el grupo municipal del PP en la institución provincial. Pedro Muriel es profesor. Y Borrega fue personal eventual del ayuntamiento en la pasada legislatura en el grupo municipal del Partido Popular.

Los cinco concejales restantes tienen competencias que no son menores, pero que tienen en el mecanismo del ayuntamiento un peso inferior. De estos cinco, la que está adscrita a un organismo autónomo de mayor peso económico es Encarna Solís, que estará al frente del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, que en el ejercicio de 2022 manejó un presupuesto de cuatro millones. Mateos destacó en la presentación de las funciones de los concejales el valor que se quiere dar al área que llevará Raquel Preciados, pero el organismo a la que se adscribe, el consorcio Cáceres Ciudad Histórica tuvo 250.000 euros de presupuesto en el año 2022.

Las delegaciones y concejalías de cada uno de los concejales son: Emilio Borrega será el concejal delegado de Empleo, Recursos Humanos (Personal), Administración Electrónica y Deportes, se le adscribe el Instituto Municipal de Deportes. Raquel Preciados será la delegada de Turismo, Ciudad Monumental y Patrimonio Histórico, se le adscribe el consorcio Cáceres, Ciudad Histórica. Víctor Bazo será el delegado de Infraestructura, Contratación y Proyectos Estratégicos. Encarna Solís, Asuntos Sociales, Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia, Infancia, Mayores e Inclusión, se le adscribe el Instituto Municipal de Asuntos Sociales.

Pedro Muriel será el concejal de Servicios Públicos, Medio Ambiente, Régimen Interior, Movilidad, Policía Local y Fondos Estratégicos. Soledad Carrasco será la concejala de Juventud y Festejos. se le adscribe el Instituto Municipal de Juventud. Tirso Leal será el concejal de Urbanismo. Jorge Suárez, de Cultura, Educación y Comercio, se le adscribe Ifeca. Ángel Orgaz será el concejal de Economía y Hacienda, Empresa y Relaciones con la Universidad. Y Jacobi Ceballos será la concejala de Universidad Popular y Participación Ciudadana.

Las tenencias de alcaldía, y por tanto los concejales que formarán parte de la junta local de gobierno, son, además del alcalde, Emilio Borrega, Pedro Muriel, Ángel Orgaz, Víctor Bazo, Raquel Preciados, Jorge Suárez, Tirso Leal y Jacobi Ceballos. Esta última, profesora en la rama sanitaria, puede ser una de las liberadas, dado que por su trabajo se tiene que desplazar a más de un centenar de kilñometros de la ciudad. Solo se quedan fuera Encarna Solís y Soledad Carrasco. La junta local no puede tener más de nueve miembros. La junta, que con el pleno y la alcaldía son los principales órganos de decisión del ayuntamiento, se reunirá todos los viernes. La primera sesión será este mismo día 23. Además en la junta local se conocen todas las resoluciones judiciales que afectan al ayuntamiento, cuestión que se ha convertido en una de las más importantes de las que pasan por este órgano local. Orgaz será el que informe, como portavoz, de los acuerdos de la junta local.

Mateos destacó entre las concejalías y delegaciones el peso que tiene en la ciudad el patrimonio histórico, motivo por el que consideró «clave» unir el turismo a la gestión patrimonial, ambas responsabilidad recaen en Preciados, de la que destacó que es experta en este ámbito. Además también resaltó la incorporación a la concejalía de Orgaz de la responsabilidad de relaciones con la universidad, «creo firmemente en el valor de la innovación y en el valor que aportan los jóvenes al desarrollo de la ciudad», detalló, «quiero que el Ayuntamiento de Cáceres vaya de la mano con la Universidad de Extremadura». «En el ámbito universitario pueden surgir empresas, unas empresas que tenemos que apoyar y con esta delegación vamos a reforzar este camino», añadió al explicar las funciones que tendrá Orgaz. La tercera materia en la que se detuvo Mateos fue en el urbanismo, «es esencial que una ciudad tenga en el urbanismo a uno de sus pilares», competencia municipal de la que destacó que «es la base del futuro y tiene que sentar las bases del cambio que queremos construir».

El alcalde aseguró que la prioridad del equipo de gobierno a partir de ahora será «poner en marcha nuestro programa político», añadiendo que Orgaz ya tiene instrucciones para sentarse con los servicios económicos del ayuntamiento y «empezar a trabajar en el presupuesto de 2024». «Para mí es prioritario que Cáceres cuente con presupuesto a partir del 1 de enero de 2024». Además anuncio que el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, ya tiene el mandato de sentarse con los servicios técnicos para «abordar los grandes proyectos en marcha y aquellos con los que nos hemos comprometido con los ciudadanos para temporalizarlos».

Mateos anunció que seis concejales se dedicarán en exclusiva al ayuntamiento, «yo he exigido a los compañeros estar al cien por cien dedicados a la gestión municipal, solo así se puede afrontar la gestión diaria de la ciudad». El alcalde no citó quiénes serán esos seis concejales, comentó que lo detallará en los próximas días, una vez que estos ediles hayan regularizado su situación en sus trabajos. «Hay compañeros que a día de hoy aún no han hablado en sus trabajos», apostilló. No habrá liberaciones parciales en el gobierno local. Por tanto, siete de los once concejales del gobierno, incluido el alcalde, se dedicarán en exclusiva a su puesto y cobrarán de la administración municipal. Habrá tres liberados en exclusiva más que en el gobierno de Luis Salaya, en el que sí había liberados parciales, hasta tres.

En cuanto a las retribuciones, Mateos afirmó que se mantendrán las mismas, por tanto el alcalde cobrará unos 4.400 euros brutos mensuales en catorce pagas y los concejales con dedicación exclusiva unos 3.300 euros brutos en catorce pagas (en el portal de transparencia no hay información actualizada sobre las retribuciones). Mateos añadió que no tiene inconveniente en mantener la media liberación de la que en las últimas corporaciones se ha beneficiado uno de los miembros de cada uno de los grupos de la oposición, «la política requiere tiempo», resaltó. El alcalde añadió que no habrá un incremento en la cifra del personal eventual, en la pasada legislatura hubo catorce, «incluso algunas de esas plazas las ocuparán funcionarios de la casa». Sobre la continuidad en sus puestos de los tres trabajadores que son personal directivo en el ayuntamiento (Urbanismo, Asuntos Sociales y Universidad Popular), Mateos no se pronunció, «hoy es el día de nombrar a los concejales, los concejales ya tienen la instrucción de ponerse en contacto con sus respectivas áreas y a partir de ahí se tomarán las decisiones que se tengan en tomar».