Ángel Orgaz es la apuesta de Rafael Mateos para ser el portavoz del gobierno local, además de concejal de Economía y Hacienda. El anterior portavoz que tuvo el PP cuando gobernaba la ciudad fue precisamente Mateos y su predecesora en llevar las riendas políticas de las finanzas locales fue María Guardiola. Orgaz tiene 29 años, pero lleva más de diez años en política. Se afilió al PP, a Nuevas Generaciones, a los 18 años, «pero a los dieciséis ya iba por la sede, la política me ha gustado desde pequeño», apuntó este miércoles en su despacho en el ayuntamiento, solo un par de horas después de que Mateos informase de su nombramiento como portavoz del gobierno.

Este puesto le otorga en la práctica la condición de segundo de a bordo del gobierno local. Aseguró que Mateos no le ofreció la portavocía hasta este mismo martes. En esta decisión habrá pesado su experiencia en la política local. Con solo 21 años fue el concejal de Economía en el Ayuntamiento de Béjar, en el que ha permanecido como edil durante casi ocho años, los cuatro primeros en el gobierno y los tres y medio restantes en la oposición, presentó la renuncia al acta el pasado enero. A los pocos meses de iniciar el segundo mandato en Béjar recibió una oferta laboral de la Universidad de Extremadura, en la que, desde el inicio del curso 2019/2020, da clases. Es profesor interino de Derecho Administrativo.

Como concejal de Economía «defendía las ordenanzas, los presupuestos, la cuenta general..., eso te da un bagaje» para intervenciones públicas ante el pleno de una corporación local. Pero hay otra circunstancia que ha podido influir en su designación como portavoz: «siempre he estado vinculado al mundo de la oratoria y el debate en la universidad, era miembro del club de debate en la Universidad de Salamanca y participamos en campeonatos, fuimos campeones en Castilla y León y subcampeones en España», apunta. «Es algo que siempre me ha gustado, la oratoria y hablar en público;por suerte es lo que también hago en mi profesión, tengo que hablar bastante ante» el alumnado. «Disfruto mucho del debate», subrayó.

El portavoz del gobierno en el ayuntamiento ha sido siempre el ‘segundo’ del alcalde en el ejecutivo local. Licerán, primero, y Pulido, después, lo fueron de Salaya. El propio Mateos, en el segundo mandato, y Pacheco, en el primero, lo fueron de Elena Nevado. De la Calle lo fue de Heras. Hornero y Andrés Nevado de Saponi. Y Cardalliaguet de Sánchez Polo.

«Le contesté que me parecía bien si él pensaba que podía serlo. Confío en su criterio. Si confía en mí, por qué no aceptarlo», comentó que le respondió a Rafael Mateos cuando le ofreció ser el portavoz.

Este miércoles afirmó que aún no había adoptado la decisión de si iba a dedicarse en exclusiva al ayuntamiento, lo que le obligaría a aparcar su actividad docente. «Me preguntó -Mateos- y le he dicho que estoy muy a gusto dando clases, pero le dije que valorase él si lo ve compatible. También lo tengo que hablar con la universidad, ha sido todo un poco de sorpresa (...) el criterio mayoritario es que es difícil compaginar ambas cosas, pero no es algo que lo tenga aún cerrado. Si por mi fuera, lo compaginaría porque me gusta, pero uno tiene que ser también realista y ver qué es lo viable», puntualizó.

Está en Cáceres desde 2019 (casualmente reside en la misma casa del casco viejo que antes tuvo de inquilino a Luis Salaya), cuando vino a la Facultad de Derecho con una interinidad. «La universidad me gusta, es mi ámbito profesional y es a lo que me quiero dedicar». Se tituló en Derecho en la Universidad de Salamanca y realizó estudios de postgrado en Criminología, Formación del Profesorado y Derechos Fundamentales. La asignatura que este curso está impartiendo en la facultad del campus cacereño es, precisamente, derecho administrativo.

Cuando fue concejal de Economía y Hacienda en Béjar le tocó en un gobierno con mayoría. Ahora lo será, además de portavoz, en un ejecutivo que está en minoría. Le va a tocar negociar la aprobación de los presupuestos, para los que se necesita mayoría absoluta, incluso para la modificación de las ordenanzas, trámite para el que solo se necesita la mayoría simple, que el PPtampoco la tendría si los partidos de la oposición se unen.

«Mi carácter es de hablar con todos siempre e intentar llegar a acuerdos. Primero porque la situación lo exige porque gobernamos en minoría, pero, aunque se gobernase en mayoría. es bueno hablar», contestó cuando se le preguntó por la negociación con el resto de fuerzas políticas cuando haya que abordar la negociación de la aprobación de los presupuestos. «Tanto Salaya como Mateos han destacado que siempre ha habido un buen clima político en el ayuntamiento y creo que eso es algo que hay que conservar y para eso hay que hablar con todos y escuchar a todos y ceder cuando haya que ceder porque, al final, el consenso es eso, no solo es comunicar algo y ver si se acepta o no, sino que es ver dónde se pueden encontrar las partes», afirmó.

No cree que el gobierno local del PP esté supeditado a tener que alcanzar siempre acuerdos con Vox cuando se necesite la mayoría absoluta, «de primeras no tiene que ser así, se puede llegar a acuerdos con el PSOE y con Podemos. Cuando hay un buen clima político, y nada más de por medio, se puede». «Ójala podamos llegar a acuerdos, hoy en día los ciudadanos lo valoran. Está bien reconocido por los ciudadanos que los partidos lleguen a acuerdos», añadió.

De momento tres de los retos a los que se enfrenta el nuevo portavoz y concejal de Economía son a presentar las cuentas ante el pleno de la corporación para que puedan entrar en vigor el 1 de enero, eso obligará a llevarlas al pleno a finales de noviembre o en los primeros días de diciembre, siempre que no haya alegaciones a la aprobación inicial, a llegar a acuerdos con la oposición para que las cuentas tengan los votos de la mayoría absoluta de la corporación y a llevar a efecto una bajada de los tributos municipales, una de las promesas con las que Rafael Mateos se presente a las elecciones de 28M. Este miércoles por la mañana ya estaba pendiente de mantener las primeras reuniones con los servicios municipales del ayuntamiento de Rentas, Intervención y Tesorería.