Anabel Alonso: "Ser una mujer libre sigue siendo molesto"

La carrera de Anabel Alonso (Baracaldo, 1964) está ligada indiscutiblemente al teatro. En una trayectoria de décadas, ha compaginado la cercanía de las bambalinas con un espacio más mediático, el cine y la televisión. Este sábado regresa a las tablas para interpretar a ‘La Celestina’ en la adaptación que lleva a escena Pentación y Secuencia 3. El pase será a las 22.30 horas en la plaza de San Jorge y ejercerá de colofón a la 34 edición del Festival de Teatro Clásico de Cáceres. La actriz habla para El Periódico Extremadura en las horas previas al montaje.

Como actriz conoce bien al público extremeño, ya pisó la arena del festival de Mérida, ¿qué supone regresar a la región, esta vez ante el patrimonio histórico de Cáceres?

He estado en Mérida y en Medellín. Extremadura es una barbaridad de bonita, es espectacular. Poder interpretar a Celestina en la plaza en la que voy a actuar en Cáceres es mágico. Aquí hay unos teatros y unos emplazamientos incomparables. No es algo a lo que estás acostumbrado. Es un ideal.

‘La Celestina’ ha sido versionada en infinitas ocasiones para el teatro, ¿qué singularidad aporta la versión de Eduardo Galán y su personaje?

-Hay un giro muy interesante. Como en esta función muere hasta el apuntador, arranca con Celestina ya muerta. Antes de morir, le dice al padre de Melibea que ella no es la culpable y le pide que contemple cómo ocurrió todo y juzgue por sí mismo. Luego hay un flashback y empieza a contarse con el texto original. No se inventa nada ni se dulcifica nada, lo que hacemos es darle humanidad y comprender por qué hace esas cosas. A Celestina siempre la han tachado de ser la mala y en realidad es la única que cumple con sus promesas. Aquí viene a explicarse, a redimirse, a justificar que ella es una víctima más de ese engranaje. Le quita la etiqueta de la mala.

-Si hay algo que se ha podido constatar revisitando a los clásicos es que en el caso de los personajes femeninos, no todo era cómo parecía.

-Celestina es una mujer libre. Depende de sí misma. Las brujas en la Inquisición eran las mujeres libres que no estaban sometidas a nada y eso daba mucho miedo. Celestina es igual. Es una mujer que vive de su trabajo y es dueña de sí misma, ayuda a las demás mujeres. Pudo haber tenido mucha influencia esa visión masculina.

¿Cree que sigue recayendo esa culpa sobre las mujeres libres en pleno siglo XXI?

-Yo creo que sigue siendo molesto, el feminismo no es cómodo. Ser feminista es una cuestión de derechos humanos pero parece que sigue incomodando.

-¿Ese estigma se fomenta ahora en las redes sociales?

Indudablemente. En las redes sociales, con el anonimato y la impunidad, algunos y algunas dicen lo que piensan y otros se dedican a insultar. Es una gran corrala en la que se tira la basura y te lo digo yo que estoy bastante en Twitter. Yo voy con mi cara por delante y soy responsable de mis opiniones.

-Precisamente, en alusión a las redes sociales, se ha pronunciado recientemente sobre lo que ocurrió en el parlamento extremeño y ha reaccionado a un tuit de María Guardiola.

-Pensé 'olé' cuando dijo que no podía compartir gobierno con Vox. Dije ‘qué bien’ ¿sabes? Porque aunque muchos me llamen sectaria, no me gusta el pensamiento único. Cuando escucho a alguien, sea de lo que sea, y me parece digno de reseñar, lo hago. Cuando escuché a María decir todas esas cosas, lo aplaudí. ¿Que igual es un espejismo? Pues no lo sé, luego ya veremos lo que pasa.

Si las redes sociales un espacio seguro, ¿dónde están ahora los espacios seguros?

-Yo soy analógica. Soy más de la vida en directo.

Aparte de 'La Celestina', ¿qué proyectos tiene?, ¿más teatro, cine o televisión?, ¿otro talent show como Masterchef?, ¿dónde prefiere estar ahora mismo?

La Celestina y Amar es para siempre. Y voy servida con Benigna y Celestina. Soy muy afortunada de encarnar a estas dos mujeres.