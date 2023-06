La organización de la nueva corporación del Ayuntamiento de Cáceres va tomando forma. Este jueves se celebró la primera junta de portavoces, en la que se acordó que las comisiones informativas contarán con 9 miembros, el alcalde, Rafael Mateos, planteó en un principio siete. Son ocho menos que en el pasado mandato, en el que se convirtieron en unos ‘miniplenos’ para dar participación a los concejales no adscritos. La composición de las comisiones debe ser proporcional al número de concejales que cada partido tiene en el pleno, por lo que el gobierno tampoco tendrá mayoría en ellas. Habrá cuatro concejales del PP, dos del PSOE, uno de Unidas Podemos y uno de Vox. El número de comisiones pasan de cuatro a seis.

El planteamiento de que al final sean nueve miembros y no siete salió de la junta de portavoces que se celebró este jueves, la primera de la actual corporación. Las comisiones son solo órganos informativos, solo dictaminan, pero en los últimos mandatos han hurtado el debate público al pleno de la corporación, cuyas sesiones sí son abiertas. En estas comisiones se debaten los expedientes que después van al pleno para su aprobación. En los plenos, por regla general, solo se ratifican los dictámenes que han salido de las comisiones.

La intervención de los grupos políticos en los plenos de la corporación, que son públicos, se limita a las cuestiones más polémicas o a aquellas que, como los presupuestos, tienen mayor importancia. Esto ha hecho que las mociones, que en su mayoría no llegan a ningún lado y que a veces tienen un contenido hueco, hayan acaparado la discusión en los plenos. Por esta razón en las comisiones, pese a que son solo órganos complementarios, es donde realmente se debate y se discuten muchas de las principales decisiones que tiene que tomar el ayuntamiento.

Las comisiones informativas de esta corporación están dedicadas a las siguientes materias: Economía y Hacienda, Urbanismo y Contratación, Empleo y Recursos Humanos, Cultura y Comercio, Turismo y Participación Ciudadana y Servicios Públicos y Fomento. Por regla general, los principales asuntos se discuten en las dos primeras comisiones informativas. El presidente es el alcalde, que delega en un concejal, seguramente lo hará a favor de Ángel Orgaz para la de Economía y Hacienda, de Tirso Leal para Urbanismo, de Emilio Borrega para Empleo y Recursos Humanos, de Pedro Muriel para Servicios Públicos y de Jorge Suárez para Cultura. En la de Turismo puede ser tanto para Raquel Preciados como para Jacobi Ceballos. La periodicidad de las comisiones informativas se decidirá cuando se constituyan.

La misma composición de las comisiones la tendrán los consejos rectores de los cuatro organismos autónomos que tiene el consistorio. Son cuatro: Deportes, que está adscrito a Borrega, Universidad Popular, a Ceballos, Asuntos Sociales, a Encarna Solís, y Juventud, a Soledad Carrasco. La continuidad de uno de estos cuatro organismos fue cuestionada en la pasada legislatura en un informe de los servicios económicos del consistorio por el coste. En concreto fue Juventud, recomendando su absorción a la estructura general del consistorio para reducir los costes que lleva aparejados.

La aportación que reciben los concejales por su participación en las comisiones es de 108 euros, la misma cifra se percibe por participar en los consejos rectores, Los concejales que tienen una liberación entera por dedicación exclusiva al ayuntamiento o los que tienen media liberación no perciben cantidades por asistencia a los órganos del ayuntamiento. La aportación por la asistencia a la junta local de gobierno es de 108 euros, mientras que a los plenos de la corporación local, en sesiones que sean ordinarias, es de 207 euros. Estas cantidades tampoco las cobran los ediles con liberación.

En esta corporación habrá siete concejales con dedicación exclusiva, incluido el alcalde, y tres con media liberación, la percibirá un miembro de cada uno de los grupos políticos que están en la oposición. En la pasada corporación fueron cuatro a tiempo completo y cinco parcial (dos para miembros del gobierno y tres para la oposición). Los sueldos brutos actualizados pasan por la primera sesión extraordinaria del pleno de la corporación, en su orden del día se incluyen las liberaciones y las cantidades a percibir. Al inicio del pasado mandato, la retribución del alcalde era de 4.112 euros al mes con catorce pagas (actualizada esta cantidad con la subida de los sueldos de los empleados públicos ahora serían 4.490), los concejales con dedicación plena estarían ahora en los 3.340 euros al mes brutos con catorce pagas, mientras que las medias liberaciones serían 1.669 euros brutos al mes en catorce pagas.

Además de la dedicación exclusiva del alcalde, de los seis concejales del gobierno con una liberación plena, tres de ellos la iniciarán desde el comienzo de la legislatura. Son Encarna Solís, Emilio Borrega y Víctor Bazo. Otros tres la asumirían con posterioridad, uno de ellos sería Pedro Muriel, según fuentes consultadas por este diario. Rafael Mateos comentó el pasado miércoles que de cara al pleno del próximo martes, de organización de la nueva corporación, no habría que detallar a qué concejal se adscribe la dedicación en exclusiva, «al pleno se propone el número de liberaciones, posteriormente el alcalde decide los nombres», indicó. Ángel Orgaz, que será portavoz y concejal de Economía, afirmó este jueves que aún no había tomado una decisión sobre si se dedicaría en exclusiva al ayuntamiento, remitiendo a próximos días para comunicar su decisión. Tirso Leal, concejal de Urbanismo, otra de las delegaciones que son importantes, no precisó este jueves si se liberaría, remitiendo a lo que diga el alcalde al respecto.

En cuanto a la oposición, la media liberación sería para sus portavoces, Eduardo Gutiérrez en Vox y Consuelo López en Unidas Podemos, aunque en el grupo socialista no iría de inicio a la portavoz del grupo, Belén Fernández.

Además cada grupo municipal del ayuntamiento recibe una asignación con cargo a los presupuestos. Cada uno, en este mandato son cuatro, percibirían una cantidad fija anual de 1.860 euros, además de una variable de 390 por concejal, por ella el PP percibiría 4.290 euros, el PSOE recibiría 3.900 euros, Vox 780 y Unidas Podemos 780.