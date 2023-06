Cierto es que los voluntarios del Refugio de Animales San Jorge aportan lo mejor que pueden en tiempo y ayudas económicas, pero la situación ya requiere un serio chequeo por parte de la Administración local, responsable del recinto y de la gestión de los animales abandonados. Hace ya años que los 45.000 euros que aporta el ayuntamiento (5.000 más desde la última legislatura) se muestran claramente insuficientes para sostener la situación. Es más, esta subvención se divide en dos pagos anuales y ni siquiera ha llegado el primero de 2023. Mientras, la deuda con el Hospital Veterinario supera los 70.000 euros. Y siguen entrando animales con fracturas, con enfermedades...

Así lo explica Laura Varaldi, responsable del Refugio San Jorge desde 2012, que ha visto cómo la situación, lejos de mejorar, se complica. Afortunadamente un buen número de ciudadanos prestan ayudas. De hecho, los 4.500 € mensuales para costear el pienso de los perros se sufragan gracias a las subastas de productos donados por distintos establecimientos, que la voluntaria Mar Aguilar realiza a diario en redes sociales bajo la denominación ‘Subastas para ayudar al Refugio’.

Hay otras acciones, todas decisivas, pero los gastos son superiores. A la comida hay que añadir la atención veterinaria, el pago de dos trabajadores que se encargan del Refugio ayudados por los voluntarios, la limpieza y el mantenimiento...

Las instalaciones albergan ahora mismo 98 perros en 23 cheniles. Los gatos también son legión porque cada año entran más de los que salen: hay 42 sanos y saludables para adoptar, además de otros que difícilmente dejarán el Refugio porque están enfermos en sus respectivas gateras (calicivirus, leucémicos…). El número de perros también aumenta por la época de cría, y sobre todo por la nueva Ley de Bienestar Animal, aprobada el 9 de febrero por el Congreso y pendiente de entrar en vigor el 29 de septiembre. «Algunos propietarios, por miedo pero sobre todo por ignorancia, han dejado a los animales en la calle y en los campos, y hemos percibido ese incremento», revela Varaldi.

No suelen ser abandonos de perros domésticos, «hay que decirlo, son muchos galgos, muchísimos mastines y sobre todo numerosos cruces de mastines con border collie, las razas que más se utilizan en las labores del campo. Siento ser clara pero es así, es lo que ocurre, lo que registramos cada día», afirma la responsable del Refugio. Se trata además de camadas completas de animales que alcanzan gran tamaño, lo que genera un problema añadido a las limitaciones del recinto.

Otras veces, los mismos propietarios se acercan al Refugio para entregar sus animales, amenazando en más de una ocasión con quitarles la vida si los voluntarios no se hacen cargo. «Nos ponemos continuamente en la tesitura de si hacemos bien convirtiéndonos en una alternativa fácil al abandono, si debemos recogerlos. Hemos tratado de tomar el camino de la justicia, de denunciar situaciones de maltrato que estaban claras, pero lamento decir que al final suelen quedar impunes. Mientras esto no se endurezca, queda la opción de recoger o no al animal, y somos sensibles, pero me hago mil veces la misma pregunta, un dilema», reconoce Laura.

Propuesta de soluciones

Llegados a este punto, lo que queda claro es la urgencia de más ingresos. «Necesitamos que el ayuntamiento estudie nuevas formas de prestar ayuda. Si no es aumentando la subvención, puede estudiar otras alternativas: suscribir un convenio con un proveedor de pienso, hacerse cargo del coste de los trabajadores, firmar un acuerdo con el Hospital Veterinario para abonar directamente la asistencia a los animales…».

Además, sería preciso un refugio nuevo, «pero sé que es imposible», confiesa Varaldi. Frente a ello, solicita una reforma de las instalaciones, «porque dan un poco de vergüenza», por ejemplo ampliar los cheniles, acondicionar los patios con árboles de sombra, subsanar las humedades… Hace poco se tuvieron que cambiar las puertas de los cheniles «puesto que se caían a trozos y los perros se cortaban. Al final lo costeó de su bolsillo la concejala Raquel Preciados, a la que estamos muy agradecidos, pero no podemos seguir dependiendo tanto de las aportaciones de personas particulares», insiste Laura Varaldi.