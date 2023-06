Una charla con Laura Varaldi, responsable del Refugio San Jorge de Cáceres desde hace once años, donde se deja cada día el cuerpo y el alma, evidencia la falta de sensibilidad con los animales que aún persiste en la sociedad. Y aunque la concienciación avanza, las historias de Laura revelan que todavía hay muchos individuos sin ningún tipo de empatía que llevan a perros y gatos a situaciones extremas.

Le pedimos a la voluntaria que nos revele cómo han llegado al refugio cacereño los últimos animales. Nos cuenta un rosario de situaciones lamentables. Por ejemplo, los seis cachorros abandonados que acaba de recoger en la puerta de una finca próxima a Aliseda (la inmensidad del término municipal de Cáceres pone más difícil el trabajo), totalmente cubiertos se sarna y por tanto repletos de pulgas, «con la piel muy afectada». Uno de ellos se había caído incluso dentro de un paso canadiense.

Laura ha recogido otra camada de una perra parida en el campo, cerca de Trujillo. Nada menos que diez cachorros cruce de mastín con border collie. La madre los tenía debajo de una caseta de obras y ha habido que sacarlos uno a uno. También se han encontrado una galga a la que habían «tirado dentro de la parcela que tenemos en el Polígono Ganadero, con la pata rota». Mismo diagnóstico (la pata rota) para un gato de colonia que había buscado refugio hasta meterse en un apartamento de la plaza de San Juan, al que han tenido que acudir dos voluntarias. Afortunadamente, la inquilina fue bastante amable.

Otro caso llamativo de abandono se ha producido junto a la depuradora de aguas residuales. Unos vecinos avisaron al Refugio San Jorge de que había tres perros vagabundeando después de que una furgoneta hubiera pasado por la zona. Blanco y en botella. «Al cabo de los días conseguimos recogerlos, eran dos podencos y un perro de cruce. Sólo uno tenía el chip y otro presentaba una pata rota. Contactamos con el propietario, que negó tener nada que ver con los otros dos animales y los ha dejado aquí». No hay manera de probar nada, «y de todos modos, a veces no sabemos si es mejor que algunas personas recuperen los animales que parece que han intentado abandonar».

Cachorros de gato

Un caso especialmente triste ocurrió hace unos días, cuando una persona arrojó dos cachorros de gato dentro del recinto del Refugio, por supuesto sin avisar. En ese momento, al no conocer lo ocurrido, el personal dejó salir a los galgos de los cheniles al patio y ocurrió una desgracia. Por más que los felinos habían tratado de esconderse, los perros alcanzaron a uno por el que no se pudo hacer nada.

«Oímos el escándalo y salimos corriendo a por los perros, y aunque cogimos al cachorro con vida, no pudimos salvarle», lamenta Laura Varaldi, cansada de tanta insensibilidad. Al otro gatito lograron cogerle cuando trataba de trepar por el cerramiento para huir, y está a buen recaudo. «Lo de tirar los animales al interior ya ha pasado más veces, y lo de este gato también, me temo que no es la primera vez ni será la última».

Al día siguiente, sin ir más lejos, los voluntarios encontraron otros dos pequeños felinos en la caja del pan que dejan en la puerta del recinto. Un no parar.

Hay otras situaciones complicadas que deben afrontar a diario. «El otro día vino un chico que quería entregar un ‘yorkshire’ de 13 años de un familiar que había fallecido. A veces debemos pedir paciencia porque ahora mismo un perro de esa edad no tiene cabida en los cheniles tal y como están ocupados, sería un mal fin para él, no siempre tenemos una solución al instante y la gente no siempre lo entiende», comenta Varaldi.