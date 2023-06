Quince años después de entrar en la directiva de la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Montaña (diez como vicemayordomo y los cinco últimos como mayordomo), Juan Carlos Fernández Rincón apura sus últimos días en el cargo más cercano a la patrona. El próximo jueves, 29 de junio, los hermanos elegirán al nuevo responsable entre dos candidatos: Joaquín Floriano y Belén García. Fernández Rincón revela a El PERIÓDICO que con esta despedida pone fin a su trayectoria en las distintas hermandades, «que de ahora en adelante disfrutaré como uno más, porque tengo que empezar a cuidarme». Militar de profesión y sobre todo ciudadano muy activo en distintas causas, se queda sólo con su responsabilidad al frente del Banco de Alimentos de Cáceres, al que se le duplica el trabajo.

Empezamos por lo práctico. ¿Cuál será el horario de votación?

Hemos tratado de favorecer al máximo las opciones para los hermanos que trabajan. Podrá votarse en la misma sede de la cofradía (nº 2 de avenida de Alemania), donde estarán los miembros de la junta electoral de 9.30 a 13.30 horas. Luego se sellará la urna para bajarla al aula de Clavellinas, con el proceso supervisado por los interventores de las dos candidaturas. En Clavellinas se celebrará cabildo ordinario (18.30 horas) seguido del extraordinario para la elección a mayordomo, y calculamos que las votaciones se retomarán hacia las 19.30 hasta las 22.00, momento en que comenzará el recuento. Como novedad, decir que hemos introducido por primera vez el voto delegado, de tal forma que cualquier persona puede llevar la papeleta de otras dos, presentando el DNI de éstas y una ficha en la que expresan su delegación. Decidimos incluirlo porque es una lástima que normalmente haya poco más de un centenar de votos cuando podrían hacerlo unos 1.800 hermanos.

Ese día acabará su estrecha vinculación con la patrona de tantos años… ¿Por qué no ha optado a un segundo mandato?

He estado vinculado a la Virgen de la Montaña desde que era niño. Mis primeros recuerdos son precisamente en los balcones de mi casa de Arco de España, que daban a Gabriel y Galán, y veía a la tuna cantarle a su llegada. Luego, por mi carrera militar, pasé años fuera, pero en cuanto me asenté en Cáceres quise participar en lo que fuera necesario. De 2008 a 2018 fui vicemayordomo y desde entonces hasta ahora mayordomo. No opto a un segundo mandato porque de verdad considero que se necesita gente nueva, gente más joven, con otras ideas. Además me jubilé hace años y debo ir parando, dedicarme un poco más a la lectura, a la escritura, pasear y cuidarme, porque tuve una enfermedad seria. Soy también presidente del Banco de Alimentos, que necesita mucho tiempo.

Se marcha a las puertas del año más importante: el centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Montaña, en 2024.

El mismo Periódico EXTREMADURA recogía en 1914 que fueron los días más importantes en la historia de Cáceres, por el empeño que habían puesto los cacereños para conseguir la coronación, con numerosas peticiones hasta que por fin se logró, y por los fastos que se organizaron. Entiendo que ahora hay unos valores distintos a los de hace un siglo, pero será un año muy importante. Yo no tengo afán de protagonismo. Nosotros ya hemos solicitado la celebración de Año Jubilar que comenzará este otoño. El obispado quiere crear una comisión especial con el ayuntamiento, la cofradía y la ciudadanía, y consideramos que será conveniente cuando entre la nueva directiva. Hemos esbozado incluso algunos actos que dejaremos a los que lleguen para que aprovechen lo que crean oportuno. Por delante viene un año duro y se necesitará el apoyo de mucha gente. Por eso me atrevo a decir que es el momento de que se ponga una mujer al frente, porque la cofradía tiene esa deuda histórica.

Efectivamente, concurren dos candidaturas. ¿Cree que alguna tiene un proyecto más favorable a las necesidades de la cofradía?

Yo creo que los dos proyectos confluyen en lo que será un Año Jubilar intenso, con numerosos actos. Pero en mi opinión hay dos factores importantes: debería entrar alguien más joven, con fuerza, al frente de un equipo con nuevo empuje, y una mujer sería ahora mismo lo ideal. La sociedad camina hacia la paridad y me duele que actualmente la junta de gobierno la formemos solo hombres. Existe una deuda con las mujeres, han tenido durante siglos un papel secundario en la cofradía. Fue una lacra que duró demasiados años, incluso la Unión de Cofradías Penitenciales permitió que cargaran antes que en la Montaña. El mérito fue de Joaquín Floriano, que como mayordomo consiguió levantar esos vetos y que por fin entraran a participar como el resto de hermanos. Por eso es el momento del desagravio a tantos años y entiendo que Belén García es una buena candidata. Siento si esto le duele a Joaquín Floriano porque somos amigos desde hace años, hemos compartido mucho, y en cualquier caso me pongo a disposición de los dos candidatos para todo lo que necesiten.

Explíquenos por qué esa honda devoción de los cacereños a la Virgen. Es el único símbolo indiscutible, hasta los ateos guardan cierto sentimiento hacia una imagen que tanto representa en la ciudad...

Yo he visto a ateos rezando a la Virgen y me ha sorprendido gratamente. Efectivamente llama la atención esa devoción. Creo que se debe a que los padres la inculcan en las casas. ¿Quién no le ha dicho a su hijo que suba a rezar a la Virgen para la oposición? ¿Quién no le ha pedido por un enfermo? Cuando voy en la procesión, lo que más me impresiona es ver a las madres explicándoles a los niños que la Virgen de la Montaña es la que les va a ayudar, y a otras personas haciendo peticiones. Hay quien nos solicita parar la imagen unos segundos para entregar un ramo desde la casa en la que murieron sus padres. Luego, cuando llega el novenario, es un trasiego que los más pequeños asumen como algo extraordinario. Damos tantos ejemplos en las casas de que la patrona está ahí para escuchar, que el cariño se ha inculcado a sucesivas generaciones. Solo hay que ver que cada año se presentan más niños a la Virgen.

Este mismo lunes, como despedida, inauguran el centro de interpretación en el santuario y el altar en la cueva primitiva donde estuvo la Virgen de la Montaña.

Sí, eran dos objetivos importantes con los que ponemos fin a cinco años bastante complicados. La pandemia fue muy dura. Además de todo el daño que provocó, en la cofradía pasamos una época difícil porque no teníamos ni un solo ingreso y de nosotros dependían tres trabajadores, incluso cinco por momentos, junto con las tareas de mantenimiento, limpieza… Fue complicado salir adelante pero hemos conseguido acabar el proyecto de los columbarios junto a la patrona, que para nosotros es muy especial, así como actualizar el régimen interior y los estatutos. Particularmente me voy muy satisfecho.

Solo ha faltado estrenar el restaurante con terrazas y zona de avistamiento de aves…

Sí, se trata de un proyecto muy atractivo que llevará a cabo un grupo de empresarios, pero los trámites avanzan lentos por temas de ZEPA, de requisitos técnicos... Me disgusta no verlo en marcha, a ver si ya finaliza porque es de verdad una iniciativa preciosa.

Y ahora, dedicación exclusiva al Banco de Alimentos de Cáceres.

Sí, necesito más tiempo para el banco. Ahora mismo hay 8.000 personas que dependen de la comida que podamos distribuir. Hemos estado recibiendo durante años 175.000 litros de leche y 65.000 de aceite de excedentes europeos. Ya no vienen, y me temo que no volverán, mientras aumentan las personas con necesidades porque suben los precios, pero no los salarios. Antes repartíamos alimentos una vez cada dos meses y ahora nos piden que lo hagamos antes. Tenemos que aprovechar al máximo los recursos que nos llegan, hay que centrarse y hacer un buen trabajo.