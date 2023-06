Piden proteger el último bulevar de Cáceres

Es el último bulevar que queda en pie en la ciudad, testigo del siglo XX. Y también es uno de los cuarto grandes proyectos del ejecutivo de Rafael Mateos, por lo que desde Cáceres Verde plantean su protección para que no se acometa ninguna remodelación en la avenida Virgen de la Montaña que implique su desaparición.

«No queremos que se haga lo mismo que en Virgen de Guadalupe, donde se cargaron el bulevar, sin atender a criterios verdes, para hacer más grande la vía para los coches; en lugar de dar prioridad a los peatones y al patrimonio arbóreo», lamenta Luis Alejandre de Cáceres Verde.

Por eso, después del anuncio (en campaña electoral) del alcalde, Rafael Mateos, de meter mano a la avenida, en Cáceres Verde han puesto el proyecto en el foco, aunque aplauden que se distancie de la propuesta inicial de la ex alcaldesa Elena Nevado. Por eso, pedirán una reunión con Mateos, «que tiene buena disposición a dialogar con nosotros». Porque también tienen una mala experiencia con el parking de Clara Campoamor (al lado de Múltiples): «Se nos dijo que no se tocaría ningún árbol y luego fue mentira». Y apuntan que «seguiremos defendiendo con firmeza nuestro último bulevar del siglo XX, patrimonio urbano de la ciudad».

Señala Alejandre que se quedaron perplejos cuando, «en la época de Nevado, un técnico municipal nos llegó a decir que los bulevares no funcionaban en esta ciudad. Tú miras ahora Virgen de la Montaña, y dime si hay vida allí o no». Reconocen desde el colectivo que la avenida necesita una reforma: «Hay que repensarla, pero no a costa de cargarse el bulevar. Y hay cuestiones de tráfico que no tienen sentido y aceras bastante estrechas».

Por eso, insisten en la solicitud de que se incluya la avenida, con su bulevar, en el Catálogo Histórico de la Ciudad de Cáceres. Ya se solicitó en 2019, nada más entrar la corporación de Luis Salaya, y «nunca obtuvimos respuesta».