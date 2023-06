El alcalde, Rafael Mateos, ya tiene organizadas las funciones dentro del gobierno local y los órganos de decisión del ayuntamiento. Se han aprobado en el pleno que la corporación municipal celebró este martes. El primero del nuevo mandato tras la sesión de constitución. Todo ha seguido el guion previsto en estos plenos, en los que no suele haber sobresaltos, hasta llegar a la votación de la propuesta de los concejales con dedicación exclusiva y sus retribuciones y del personal eventual que habrá en el nuevo mandato. Vox votó en contra.

En este mandato habrá hasta ocho concejales con dedicación exclusiva. Siete del gobierno local, incluido el alcalde, y la portavoz o un miembro del grupo municipal socialista. Tras el pleno, el portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, explicó el voto en contra de su grupo porque el número de los concejales con dedicación exclusiva se ha doblado con respecto a la anterior legislatura.

Gutiérrez apostilló que en el caso de los ediles del gobierno local “puede ser razonable”, pero no así “la designación de la portavoz del grupo municipal socialista”, “nos parece fuera de lo normal, tienen diez concejales –el grupo municipal socialista- y se pueden repartir las tareas de oposición entre todos ellos”. El portavoz de Vox también incidió en el agravio comparativo que se produce con respecto a los otros dos grupos de oposición en el ayuntamiento, Vox y Unidas Podemos, “que estamos en inferioridad de condiciones y trato”. Gutiérrez precisó que los tres grupos de oposición, PSOE, Vox y Unidas Podemos, deberían contar cada uno con media liberación, que es lo que tienen reconocido Vox y Podemos.

El voto en contra de Vox de la propuesta del persona eventual hecha por el alcalde lo explicó porque “son bastantes”, quince, y porque se tienen que “optimizar los recursos propios del ayuntamiento, recursos humanos, ya que en algunos casos se pueden llegar a duplicar las competencias del personal administrativo que tenemos”. Además mostró su rechazo a que se mantenga como eventual una plaza de asesor del alcalde y que se cree una plaza para un conductor eventual, “es un incremento de gasto cuando el dinero público hay que optimizarlo”.

Por su parte, Unidas Podemos se abstuvo también en estos dos puntos del pleno. No se trató por una cuestión de fondo ni una oposición a los mismos, según explicó la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, tras la finalización del pleno, sino por tratarse de una decisión que es competencia del alcalde, “es él el que lo tiene que decidir”. López recordó que ya habían comunicado al alcalde que se abstendrían en este punto.

Los concejales del gobierno local que se dedicarán en exclusiva al ayuntamiento son, además del alcalde, los ediles Emilio Borrega, Víctor Bazo, Encarna Solís, Ángel Orgaz, Jorge Suárez y Pedro Muriel. En el caso de Borrega y Bazo es efectivo desde el pasado 19 de junio. Mateos daba este martes como hecha la liberación de Orgaz, que en los días previos había mostrado sus dudas. Suárez confirmó tras el pleno que la asumirá seguramente a partir del 30 de junio, mientras que Pedro Muriel, que es el viceportavoz del gobierno local, era el que seguía este martes dejando abierta la posibilidad de no acogerse a la liberación en régimen de dedicación exclusiva, lo valorará durante el verano, antes de que se tenga que volver a incorporar a las clases, Muriel es profesor. Por su parte, la portavoz del PSOE, Belén Fernández, ya comentó el pasado viernes que de inicio no cogerá la liberación, sino que en las primeras semanas será para la viceportavoz primera del grupo, María Ángeles Costa, además comentó que la misma es una propuesta que la propia alcaldía hizo al principal grupo de la oposición y que no influirá en la labor de oposición que hará su grupo.

Las retribuciones que se acordaron en el pleno de este martes son en las mismas cantidades que se venían cobrando. Para la alcaldía es de 4.472 euros brutos por doce pagas más dos extraordinarias por una cuantía de 3.979 euros. Para los concejales en régimen de dedicación exclusiva son 3.330 euros brutos por doce pagas más dos pagas extraordinarias por importe de 2.836 euros. Para los concejales en régimen de dedicación parcial son 1.674 euros brutos por doce pagas más otras dos pagas extras por una cuantía de 1.427 euros brutos.

En cuanto al puesto de asesor dentro del personal eventual, el mismo es para Julia Cerro, que en anteriores corporaciones fue secretaria en el grupo municipal del PP. Según explicó el alcalde tras la finalización del pleno, no se trata de un asesor en cuestiones jurídicas o económicas, sino personal de confianza que coordinará la agenda de la alcaldía y colaborará en las funciones del día a día. En cuanto a la plaza de conductor de alcaldía, Mateos explicó que es “por eficiencia en el gasto”, dado que hasta ahora había un conductor de alcaldía con un horario de 8.00 a 15.00 horas, el resto de horas que tenía que hacer se debían pagar como extras. Con un eventual para esta función habría libre disponibilidad.