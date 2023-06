La casa del Junquillo con los días contados

Si alguien pasea por el vial que conecta ya con el Junquillo podrá percatarse de la agilidad con la que avanza la construcción del futuro centro comercial Way. Desde que entraron las máquinas en el terreno hace unos meses, la evolución de la obra ha transcurrido con una insólita velocidad y esta semana ya pueden observarse que ya están instalados los primeros pilares que dan una idea de la magnitud del proyecto.

El solar, durante décadas paralizado por cuestiones administrativas, finalmente toma forma para convertirse en una de las instalaciones comerciales de referencia de la capital cacereña. Con Carrefour como vecino, Way se construye por fases. En un principio, la primera pretendía abrir este año pero en marzo la promotora Kronos anunció que la previsión que manejan es que se inaugure a finales de 2024.

Precisamente, en esta primera fase se aborda el futuro de otro de los enclaves en los que uno repara en el itinerario a la barriada. El único edificio que cruza entre la calle Dalia y la avenida de las Arenas y que será derribado porque se encuentra en el solar en el que se construirá el centro comercial.

Según el ayuntamiento, la casa pertenece a un particular y ha sido la promotora la encargada de comprarla al dueño aunque no se precisa la cantidad que ha pagado. Aunque no parece interrumpir los trabajos en la parcela, de momento, tiene los días contados porque fuentes municipales concretan que la empresa promotora contará con la licencia de demolición en los próximos días --apunta a la siguiente semana--. Junto al inmueble también se encuentra el taller de coches de Valentín Liberal, otra de las naves que deberá reubicarse en esta fase inicial del proyecto.