Tres socios de Almonte 2000 sostienen que los acusados vendieron a la empresa fincas con precios inflados

Breve la sesión inaugural del juicio a los cuatro socios acusados de administración desleal en Promociones Almonte 2000, una de las empresas más relevantes de los últimos años en Cáceres que entre otros proyectos promovió la apertura, finalmente fallida, del Corte Inglés en la ciudad.

Apenas se ha prolongado dos horas la primera jornada de la vista en la Audiencia Provincial. Una hora de cuestiones previas entre las partes, en las que la Sala ha admitido las pruebas que los letrados querían aportar al juicio, y un interrogatorio que se ha prolongado durante menos de media hora ya que, de los cuatro acusados, solo ha querido responder a las preguntas de la fiscalía y de su propio abogado J. G., el que fuera secretario de la sociedad en 2013. Los otros tres acusados, J. G., A. G. y J. L. G. se acogieron a su derecho a no declarar.

En la acusación particular hay cuatro afectados, todos socios de la empresa. Ángel Sánchez Cortés, dulces y conservas Jarry, Pedro Teomiro y GP promoción de suelos. Según expuso en declaraciones públicas el abogado de los tres primeros, Raúl Fuentes, piden que sean condenados por administración desleal, delitos societarios y falsedad en documento mercantil y reclaman una indemnización que supera los 1,2 millones en el caso de Sánchez Cortés. La fiscalía pide penas que oscilan entre los once meses de prisión y cinco años por un delito de apropiación indebida, cuatro años por administración desleal y dos años por delito societario.

Según expone Fuentes, los hechos se remonan a 2011 cuando "en una junta, los socios acuerdan adquirir unas participaciones y conforman mayoría dentro de la junta general". "En marzo de 2013 parte de los socios asesorados por quien entonces era secretario, J. G., acuerdan no reconocer los derechos que tenían estos socios, al no reconocerles los derechos, se quedan en minoría y estos señores empiezan a hacer lo que les da la gana dentro de la sociedad, tenían una mayoría fingida y sin tener en cuenta al resto de socios, finalmente acaban disponiendo de 7 millones que tenían una sicav en Madrid a través de distintos métodos, entre ellos, con la compraventa de bienes a la sociedad por precios muy por encima de su valor".

En ese sentido, precisa que "esas compras no tenían sentido" y detalla que terrenos que habían adquirido o bien no existían o sus precios de compraventa estaban inflados. "En Chiclana de la Frontera compraron un terreno que no existía porque se reparceló y pasó a formar parte de otra finca, otra finca rústica en Cáceres, que se vendió por un valor muy superior y otro terreno industrial, con un valor bajísimo en Badajoz", concreta.

Precisa el abogado que en diciembre de 2012 la empresa tenía liquidez solvente y generaba beneficios de 400.000 euros al año. Finalmente, ambas sociedades entraron en concurso de acreedores, según recoge el juzgado, en 2019.