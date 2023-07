Este sábado había más cacereños que turistas en la plaza de Santa María y eso no es precisamente lo habitual. Todos se conocían, todos se saludaban y se daban palmadas afectuosas. Los populares, con los populares. Los socialistas, con los socialistas. Y en realidad unos con otros. Una gran bandera LGTBI de al menos dos metros de altura presidía la fachada del Palacio Provincial a modo de apoyo en el día más importante para la Diputación de Cáceres cada cuatro años: la constitución de la nueva corporación emanada de las elecciones del 28M. El acto ha comenzado a las 11.00 tras la llegada del invitado más aclamado, el presidente en funciones de la Junta y secretario general del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara. A las 11.27 ya estaba proclamado el nuevo presidente provincial, Miguel Ángel Morales.

Los 15 votos favorables del PSOE, y la abstención de los 10 diputados del PP (partido que ha procedido de igual modo en las tres últimas investiduras de presidentes provinciales), han permitido que Morales resultara elegido en primera votación por mayoría absoluta. El acto ha comenzado con la formación de la mesa de edad (el diputado de mayor edad, Urbano Plaza, alcalde de Madrigal; y el más joven, Luis Miguel Núñez, de Jaraíz), y el secretario, José Álvaro Casas. Posteriormente los 25 diputados, 15 hombres y 10 mujeres (en total 16 nuevos en el cargo), fueron dando lectura a su compromiso de cumplimiento de sus nuevas funciones con la mano sobre la Constitución. De ellos, 16 optaron por la promesa y 9 por el juramento (en este caso toda la bancada del PP salvo su portavoz, Sergio Rey). Posteriormente recibieron la medalla que simboliza sus cargos al servicio de la provincia.

La nueva corporación ya estaba constituida a las 11.23 de este sábado ante una expectación mayúscula en el Salón de Pleno de la Diputación de Cáceres, donde apenas tenían cabida la mitad de las personas que han acudido al acto para respaldar a familiares y compañeros de partido . La otra mitad permanecía de pie ocupando todos los espacios libres y la amplia antesala que precede al salón noble. Como invitados especiales estaban la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, y Fernández Vara junto a destacados miembros del último Gobierno regional como José María Vergeles, Leire Iglesias y Begoña García Bernal. No han faltado los expresidentes provinciales Pilar Merchán, Andrés Tovar y Carlos Carlos. Tampoco el subdelegado del Gobierno, autoridades militares y el propio alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, en primera fila junto a Vara. Por cierto que fue comentario general el semblante especialmente serio de Vara, aunque siempre correcto con prensa y con los compañeros.

Tras la constitución de la nueva corporación se ha procedido a la elección del nuevo presidente, Miguel Ángel Morales, quien se ha llevado el mayor aplauso tras aceptar el bastón de mando y alzarlo con la otra mano en el corazón a modo de agradecimiento. De hecho, ha iniciado su discurso, visiblemente emocionado, dando las gracias a los compañeros socialista que le han elegido por unanimidad para el cargo; a su secretario general, Fernández Vara, y a su mujer y a sus hijos, momento en el que se le ha vuelto a romper la voz.

Sus primeras palabras le han permitido fijar los objetivos, pero sobre todo los principios que pretende aplicar en los próximos cuatro años de gobierno. "El día que construyamos más guarderías que residencias, y solo ese día, nos podremos sentir satisfechos porque habremos cambiado, para siempre, el destino de nuestros pueblos", ha subrayado Morales. También ha avanzado su compromiso de "digitalizar cada centímetro de la provincia y favorecer todo tipo de conexiones, porque es imprescindible para continuar avanzando". A vez, se ha comprometido a potenciar "la participación social de entidades públicas y privadas, en un espacio consultivo para el debate constructivo y el diálogo permanente". Porque, ha recalcado, su bandera será la "igualdad entre municipios, igualdad entre ciudadanos", anteponiendo "siempre" los intereses del territorio a los "sectarios y partidistas".

Morales ha incidido en que "nuestra fortaleza como provincia se construye a partir de realidades comarcales, que deben aunar sus activos empresariales y naturales para mostrarnos ante el mundo como lo que somos y podemos ser". Se ha referido a sectores económicos emergentes que "harán de nuestra provincia un ejemplo de crecimiento y de proyectos de vida".

Además ha subrayado la necesidad de fomentar las alianzas para el crecimiento con Portugal, y ha puesto como ejemplo el próximo puente por Cedillo que acortará los desplazamientos hacia el país vecino desde el centro de la provincia cacereña. Asimismo, ha anunciado proyectos y acciones "que contribuyan al desarrollo sostenible" siempre con la hoja de la ruta marcada por la agenda 2030.

En su discurso también se ha detenido para dar su apoyo a los cinco alcaldes y alcaldesas de municipios del Jerte que han sido condenados a once años de inhabilitación por permitir el vertido de desechos de cereza en vertederos que ya estaban recuperados. Ha declarado que "muchas veces los regidores están atados de pies y manos por una burocracia asfixiante" y ha añadido: "no podemos permitir que alcaldes y alcaldesas que dan todo por sus vecinos sean apartados de la vida política por no estar protegidos ante vicisitudes que se les presenta y que deben resolver, en muchas ocasiones sin ser de su competencia, por el bien de sus pueblos". Ha concluido esta asunto afirmando que si la política "no tiene un marco jurídico para actuar con seguridad, acaba por convertirse en mera administración de fondos, en tecnocracia desprovista de humanidad".

Finalmente, y tras insistir en que la "verdad" y la "libertad" serán un "imperativo moral" en su legislatura, ha destacado el agradecimiento al equipo de diputados que le acompañan, subrayando la importancia del proyecto colectivo ("primero la provincia y por último uno mismo") y se ha detenido también en su "admiración" a los trabajadores de la Diputación, a los que ha calificado de "simplemente imprescindibles por constituir la parte más importante de nuestro empeño por mejorar la Administración". También ha arrancado aplausos al referirse a la memoria de Charo Cordero, presidenta fallecida en su cargo, "mujer rural luchadora", y a Carlos Carlos, "quien tuvo la nada sencilla labor de coger el mando cuando Charo dos dejo, con dedicación y humildad".