La plaza Mayor: crónica de la historia de Cáceres

Una plaza siempre es el epicentro. En tan solo unos metros se concentra la vida conjunta de una ciudad, en ese espacio reside la experiencia colectiva, la memoria conjunta. No habrá vecino que se precie que no haya transitado por la plaza. La RAE contempla casi una decena de acepciones, todas referidas a un lugar de confluencia. Que todas las calles llevan a Roma no es un capricho del refranero.

