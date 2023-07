El Ayuntamiento de Cáceres ha recibido este lunes a una delegación nepalí de políticas e inversores vinculadas al proyecto de templo budista en el cerro Arropez, en una visita institucional auspiciada por la Fundación Lumbini Garden (FLG), promotora del proyecto, que ha manifestado que “si se dilata más en el tiempo los donantes e inversores se van”.

"Lo que se quiere es constatar que arrancamos para que no se pierdan las voluntades”

Así lo ha manifestado en un encuentro con la prensa en el Salón de Plenos del consistorio, el presidente de la FLG, José Manuel Vilanova, quien ha pedido celeridad para iniciar la construcción de la estatua gigante de Buda de 47 metros en el Arropez, que “será el tractor de todo el proyecto. El inicio de las obras de la estatua tiene la suficiente entidad como para ser el catalizador del desarrollo de todas las fases. Lo que se quiere es constatar que arrancamos para que no se pierdan las voluntades”.

La instalación de la estatua gigante de Buda de jade blanco, de 47 metros, que ya tiene luz verde ambiental de la Junta de Extremadura, y el Pabellón de Nepal en la exposición universal de Milán 2015 para el Centro de Interpretación de la Naturaleza y del Proyecto Gran Buddha de Cáceres serían los primeros pasos del macro complejo budista. “Para eso necesitamos la cesión uso del monte Arropez” por parte del consistorio. Un cerro protegido donde se quiere desarrollar el proyecto en 111 hectáreas.

Delegación nepalí

Vilanova, acompañado del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; el alcalde de Lumbini, Sajaruddin Musalman; y el vicesecretario de Gobierno de Nepal, Padma Kumar Mainalee; entre otros, ha quitado hierro a las “diferencias de interpretación” que tienen con el nuevo gobierno popular, “porque todavía no se ha hablado a fondo de esos flecos, pero casi todo lo que queremos hacer se puede respetando la zona ZEPA”.

"Nosotros queremos desarrollar en una fase inicial la construcción de la estatua”, para la que la FLG tiene una inversión de 20 millones de euros, “sin salirnos de los parámetros de la ZEPA porque el resto del proyecto viene rodado”. Tras erigir esa estatua “se adherirán el resto de los países asiáticos, que vendrán con sus edificaciones culturales y van a traer mucha riqueza a la ciudad de Cáceres, además de promover las exportaciones y la llegada de turistas”, ha subrayado Vilanova.

“Queremos terminar de fraguar un acuerdo definitivo con el Ayuntamiento que permita iniciar la construcción de la estatua"

“La ZEPA no impide desarrollar algunas edificaciones del proyecto. Si lo dilatamos, los inversores se van”, ha insistido Vilanova. “Queremos terminar de fraguar un acuerdo definitivo con el Ayuntamiento que permita iniciar la construcción de la estatua porque ya hemos agotado una legislatura completa”. La estatua llevará entre “3 y 5 años construirla” pero hay otras actuaciones “que son viables dentro de la ZEPA”.

“Yo, como empresario español, hago lo posible para que este proyecto no se nos vaya del país porque es algo único. Luchamos mucho para que se quede aquí, porque se puede ir y no queremos que se vaya”, ha advertido Vilanova.

Garantías

Por su parte, el regidor cacereño ha exigido “garantías” de que el proyecto “no se quedará a medias. Cáceres no quiere una sola estatua; queremos que se ejecute el complejo completo”, aunque ha reconocido que es “imposible acometerlo en una sola fase”. También se ha comprometido a desbloquear el proyecto “en cuanto los técnicos y el equipo de gobierno puedan hablar con la Junta de Extremadura para dar respuesta a las dudas que plantea” la cesión del Arropez.

Mateos: “Cáceres no va a ceder más de 100 hectáreas municipales, que son patrimonio de todos, sin tener garantías"

“Cáceres no va a ceder más de 100 hectáreas municipales, que son patrimonio de todos, sin tener garantías de que se ejecuta el plan previsto”. Esto significa que se garantice la construcción del complejo de manera completa, y no solo se instale la gran estatua. “Lo que no queremos es que se levante la estatua y dentro de tres años, cuando queramos dar un paso más, no se pueda hacer”.

“Necesitamos celeridad y certezas, no en este proyecto, sino en todos”. Ha puntualizado que la visita protocolaria de este lunes ya se había cerrado por parte de la corporación de Luis Salaya y que “el expediente de cesión del terreno municipal también se inició en las últimas semanas de la legislatura”.

Mateos ha explicado que hay salvar cuestiones con el cerro Arropez como los derechos mineros que concurren en la zona, las afecciones a parcelas de particulares y otras que afectan a Carreteras y Defensa. Así como las vías para garantizar los “suministros básicos al cerro y al futuro templo budista, que es algo que Urbanismo tiene que valorar”.

También ha reconocido Mateos que “es un proyecto que le cuesta entender a la ciudadanía porque es exótico, tiene muchas aristas y es a muchos años con inversiones muy importantes. Hay que aterrizar ese proyecto y bajarlo para que los cacereños puedan entenderlo”.