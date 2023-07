Abascal desfila por Cáceres entre decenas de fieles al grito de "Santi, presidente, cambia España que está hecha polvo"

Estaba prevista su llegada en torno a las 11 de la mañana, donde el candidato de Vox a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, iba a realizar un recorrido desde la estatua de Gabriel y Galán en Cáceres hasta la plaza Mayor. Cuestiones de agenda han retrasado el viaje de uno de los líderes de este país más controvertidos al tiempo que más seguido en los actos políticos de las campañas electorales de los últimos años. Y la ciudad no ha sido menos. Decenas de personas, muchas de ellas portando la bandera española, han aguardado al 'gladiator de la polis' que finalmente ha parado el coche en las inmediaciones de San Juan y ha bajado por Pintores, pasando por la plaza Mayor, hasta la de Santa María, donde, junto a la estatua de San Pedro de Alcántara (ese al que todos le tocan el dedo gordo para encontrar la suerte) ha atendido a los medios de comunicación llegados de toda España y rodeado por cacereños y turistas que al finalizar su alocución lo han vitoreado.

Abascal es como el Brad Pitt de la gran pantalla recién estrenada 'Leyendas de pasión', porque allá donde va despierta el interés y también la multitud. El recorrido del presidente de Vox ha estado plagado de selfies, pues la gente saca el móvil a su paso y le pide fotos como los niños que tiraban del abrigo a sus padres cuando de chicos querían la bolsa de gominolas de Sánchez Cortés. Y así ha sido en el casco monumental de la monumental Cáceres, con un sol de justicia y las gotas de sudor imposibles de disimular en la frente del político que se perfila la barba siempre de arriba a abajo y que se ha convertido en el hombre que hará posible que la próxima semana María Guardiola, dirigente del Partido Popular, se convierta en la primera mujer presidenta de la Junta de Extremadura.

Nada más entrar en la plaza Mayor, el gentío se arremolinaba en la fuente que está frente al Hogar de Mayores y que puso la alcaldesa Carmen Heras cuando reformó la ciudadela. Los chorros, infinitos, no cesaban, cristalinos y a borbotones, sin que nadie reparara en ellos, sin importarle al pueblo que los zapatos acabaran como una sopa. Y, entretanto, Abascal advirtiendo: "Cuidado que nos vamos a mojar". Qué más daba si ahí estaba esa pareja valiente de turistas llegada de Mollet del Vallés a la que no le importaba el chapuzón con tal de decirle a su líder: "Vente a Barcelona, que te necesitamos, que estamos de paso por Cáceres, pero que votamos por Correo". E insistían: "Vente pa Barcelona, 'ay, con lo que hay que hacer allí".

Abascal seguía erguido su paso, como un capitán general, guiado por Magdalena Nevado, hija de los Nevacam, diputada en el Congreso, a la que todos llaman Malena y a la que todos dirigían también su mirada, ya fuera por su vestido blanco y negro (como una Letizia de Cáceres), ya fuera por los pendientes, por los anillos o por el bolso rosa que portaba con tanta elegancia, orgullosa de pasear junto a su jefe por la ciudad más bella de la tierra.

"Hazte una foto con nosotros, que somos legionarios", decían unos jóvenes que si no eran del Cefot poco les faltaba (por cierto, el próximo viernes hay jura de bandera en la base militar). "Eres el mejor", "Gracias por venir a Cáceres y acordarte de nosotros", "Amigo, mucho ánimo", resonaba con fuerza la concurrencia.

Ya en el Arco de la Estrella, a Abascal le entraron los siete males pensando que tendría que subir la cuesta de los Adarves, pero Malena lo tranquilizó: "No, que vamos para Santa María". Y Abascal siguió su desfile cual Virgen de la Montaña en plena procesión de Bajada; eso s, confesando: "Pues un vasito de agua ahora no me vendría mal".

La expectación crecía. Abascal se colocaba ante la luz y los taquígrafos conocedor de que sus palabras, en plena campaña electoral, importan más que nunca. Con camisa blanca El Capote, su marca preferida, respondió a todo y más. Sin temblarle el pulso, sin pestañear y sin despeinarse con una banda sonora de fondo que le decía: "Santi, presidente, cambia España que está hecha polvo". Ahora le esperaba una comida en el Hotel Palacio de Arenales y esta noche mitin en el Hotel Las Lomas de Mérida. Porque ya se sabe, Santi o Santiago, o Abascal, o Abascal Emperador.