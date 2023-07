Abascal a Guardiola: "No va a haber ningún problema para que haya un gobierno estable en Extremadura"

Santiago Abascal ha hecho hoy parada en Cáceres, ciudad en la que ha paseado y almorzado, antes del mitin que esta noche, a las ocho, tiene en el Hotel Las Lomas de Mérida. El líder de Vox ya ha ofrecido sus primeras declaraciones en clave política extremeña al asegurar que llega a Extremadura "después de la importante etapa politica que se ha abierto en la región con un cambio histórico y con un acuerdo que queremos celebrar porque implica un cambio de rumbo en las cosas que en realidad importan".

El candidato a la presidencia del Gobierno ha hecho así referencia al pacto alcanzado entre su formación y el PP y que permitirá a la popular María Guardiola convertirse la próxima semana en la primera mujer presidenta de la Junta. Abascal, durante su intervención ante los medios en la plaza de Santa María, ha enumerado esas "cosas que en realidad importan" asegurando que el pacto implica un "cambio de rumbo para las familias con la reducción de los excesos fiscales y a la hora de elegir la educación de sus hijos".

Pero también supone, ha dicho Abascal, "la derogación de las normas totalitarias como la Ley de Memoria Histórica y, por supuesto, el intento de proteger lo que de verdad importa en Extremadura, que es el campo y el mundo rural, de esas leyes también totalitarias y globalistas que derivan de las imposiciones de la Agenda 20.30".

¿Y cómo vaticina Abascal que será esta próxima legislatura en la región con el apoyo de Vox? "Por nuestra parte esperemos que sea una legislatura tranquila. Hemos llegado a un pacto y nosotros confiamos en que los pactos van a cumplirse y confiamos que sea una legislatura estable de cuatro años en la que esos compromisos que hemos alcanzado entre dos fuerzas políticas diferentes se puedan poner en marcha. Por nuestra parte, la mano está tendida sin maximalismos, teniendo en cuenta que nuestra fuerza es decisiva pero que es una fuerza menor que la del Partido Popular en Extremadura, y por tanto no a haber ningún problema para que exista un gobierno estable por nuestra parte".

Abascal ha dicho que su partido da respuesta a las regiones que, como Extremadura, "durante 40 años se han visto discriminadas en relación "a esas regiones gobernadas por desleales, cuando no decir por traidores, me refiero al separatismo vasco y catalán, que han obtenido siempre más competencias, más financiación, más infraestructuras, mientras que los españoles que han sido leales con el proyecto común y han sido gobernados bien o más o menos bien por gobernantes que no han intentado plantear un chantaje al conjunto de la nación, han visto cómo no llegaban las infraestructuras y cómo no llegaban la competencias, las inversiones y la financiación".

A juicio de Vox esto se tiene que acabar: "Cuando se habla de la España Vaciada, de los problemas del mundo rural hay que poner encima de la mesa la cesión permanente al chantaje de los separatistas vascos y catalanes que se lo han llevado todo y, también, la cesión ante las políticas globalistas y de los burócratas de Bruselas, que arruina por completo nuestro campo, impide las explotaciones de los ganaderos y de los agricultores".

Proteger la democracia

Para Abascal el pacto alcanzado en la región entre PP y Vox es "un gran acuerdo que ha logrado Vox sólo con un 8% de los votos en Extremadura", aunque ha admitido que "claramente no es suficiente porque tenemos el deber de alcanzar un cambio político, también histórico, el próximo 23 de julio en toda España y tenemos el deber de proteger la democracia".

¿Y de quién hay que proteger la democracia?, se ha preguntado Abascal, que directamente ha respondido: "De la izquierda, que se piensa que es suya. Lo digo porque Pedro Sánchez ha dicho que hay que votarle a él para proteger la democracia. Y esto se ha atrevido a decirlo el presidente del Gobierno que accedió al poder mintiendo a los españoles y pactando con todos los enemigos de la democracia, del orden constitucional, de la nación y de la convivencia entre todos los españoles".

Abascal ha estimado que "lo que sabemos claramente es cuáles son los primeros votos de apoyo que va a recibir Pedro Sánchez: los de los violadores y pederastas excarcelados, los de golpistas indultados, los de los malversadores premiados y, probablemente también, los de los súbditos de Marruecos con DNI español; porque parece que para Pedro Sánchez proteger la democracia es que le voten los violadores, que le voten los golpistas, que le voten los ladrones, que le vote Txapote (lo que ha despertado risas entre el público que seguía su alocución) y que le vote Mohamed".

Para Vox proteger la democracia "es defender los intereses del pueblo español en su conjunto, independientemente de dónde vivan, de cuál sea su clase social, el color de su piel, su sexo o su orientación sexual. Y eso es de lo que vamos a hablar, de lo que importa, que es la economía de las familias, las libertades concretas atacadas por este gobierno durante cuatro años, y la recuperación de la concordia y de la unidad que ha sido cada vez más degradada como consecuencia de los pactos, de los compromisos y de las componendas de Pedro Sánchez".

Aragón y Murcia

Abascal ha reivindicado el pacto de Extremadura. Preguntado de si se trata del mismo tipo de acuerdo que plantea para Aragón y Murcia, el candidato ha respondido: "No hay ninguna novedad respecto a lo que dije ayer" y ha reiterado: "Observamos con preocupación el tiempo perdido por alcanzar esos pactos tanto en Aragón como en Murcia". Seguidamente ha subrayado que "el modelo de Vox es claro: es el modelo de la Comunidad Valenciana, el de Castilla Léon, el de Extremadura y el de Baleares, con sus diferencias, que normalmente tienen que ver con el apoyo que hermos recibido en esas regiones. Pero -ha concluido- es bastante lamentable no haber conseguido todavía dar una respuesta al mandato de los murcianos y de los aragoneses. Creemos que es por el despiste del Partido Popular, que parece que está más preocupado por ganar a Vox en estas elecciones que en ganar a Pedro Sánchez. Incluso están ya repartiendo ministerios y dando la batalla del 23 de julio por ganada, lo cual es, además, una falta de respeto a los electores".

El presidente de Vox ha vuelto a referirse a la claridad de su modelo diciendo que lo logrado en Extremadura es satisfactorio para los votantes: "Hoy si preguntásemos a esos votantes dirían que están contentos y sin embargo están insatisfechos y preocupados en Murcia y en Aragón, donde el Partdo Popular ha planteado un chantaje que nosotros no vamos a aceptar".

En su intervención, también ha dudado de las encuestas. "En 2019, a 15 días de las elecciones de noviembre, todas las encuestas nos daban entre 20 y 30 escaños, y sacamos 52. Las encuestas se han convertido en una herramienta no de predicción del voto sino de manipulación y orientación al electorado. Dan satisfacción al pagador y no pueden ser tenidas en cuenta. La encuesta que estamos viendo en la calle -ha sentenciado- es muy distinta de las predicciones de las manipuladas y de los titulares malintencioandos".

El debate

Finalmente, preguntado sobre el hecho de que Pedro Sánchez haya suspendido los mítines para prepararse el debate que mañana lo medirá con Feijóo en Atresmedia, ha convenido en que "son excusas. Pedro Sánchez en realidad no puede salir a la calle, y es normal, porque quien ha puesto en la calle a 200 violadores, quien ha pactado con ETA, quien ha indultado a los separatistas catalanes que cometieron el mayor acto de corrupción que ha cometido ningún político en la historia de la democracia, es normal que no pueda salir a la calle con tranquilidad".