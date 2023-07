La compositora, cantante y actriz Chloé Bird (Cáceres, 1991) acaba de publicar su último EP, titulado ‘Parénthesis’, formado por cuatro canciones sobre la ausencia y el vacío contadas desde la calma. Precisamente, después de meses de silencio y de retirada del mundo musical, con todo el ruido que le rodea, Chloé vuelve desde la esencia y la raíz sin artificios, «por el placer de la música, sin más», revela a este diario.

Se trata de su sexto trabajo en diez años, tras ‘October moon’ (EP, 2013), ‘The darkest corners of my soul’ (LP, 2015), ‘Un mundo de niños raros’ (público familiar, LP, 2017), ‘The light in between’ (LP, 2018) y ‘Flores y escombros’ (2021), que suman más de un millón de escuchas en Spotify.

En esta ocasión, con la producción del multiinstrumentista Raúl Bernal (Lapido, 091, Quique González), ambos han armado las canciones a través de muy pocos elementos, buscando un sonido orgánico lleno de verdad, cercano, honesto. En definitiva, pensando solo en lo que importa: la música.

Sin imposiciones

«Realmente me apetecía trabajar en un disco que se centrase básicamente en las canciones. Tal y como funciona hoy día la industria, hay muchas cosas que debe hacer un músico además de componer, por ejemplo estar continuamente vendiéndose, creando expectación... Yo, por el momento personal que he vivido (entre otras cuestiones acaba de ser madre) no quería ese juego, pero sí trabajar con Raúl Bernal en estas canciones por el gusto de hacer música, de compartirlas, por mí misma, por vivir la experiencia desde la tranquilidad que me da precisamente no tener expectativas».

Tras unos años azarosos participando en festivales como Europa Sur, Womad (Cáceres y Charlton Park), Contempopránea, BIME City Live Bilbao o la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín (Colombia), y con varios galardones en su haber (Mejor Artista Extremeña en los Premios Pop-Eye 2013 y 2019, ganadora de los Premios Rock Villa de Madrid como Mejor Banda, Premio Sol Música…), este álbum supone una vuelta al origen de Chloé Bird, «a los inicios, sin pensar en números ni ventas, simplemente porque lo que hago me apasionaba y me sigue apasionando. He disfrutado del proceso, lo he vivido con serenidad por primera vez desde hace muchos años», confiesa la artista.

De hecho, sus primeros directos tras este ‘Parénthesis’ seguirán guiados por ese mismo espíritu conciliador con la esencia de la creación musical. Son cuatro conciertos íntimo, de pequeño formato, en el Hotel Don Manuel, los días 8 y 29 de julio, y 12 y 26 de agosto, cada uno de ellos con diferentes contenidos, en un gran repaso por sus seis trabajos discográficos.