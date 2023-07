La Agrupación Vecinal de Cáceres solicita a Mateos policía de proximidad

Dar cobertura con un servicio de proximidad a los vecinos de las diferentes barriadas es una de las principales peticiones que el presidente de la Agrupación vecinal de Cáceres, José Antonio Ayuso, ha solictado al alcalde, Rafael Mateos, en el primer encuentro que han mantenido recientemente en el consistorio. «Ya es una petición que viene de lejos y que hemos comentado en varias ocasiones con el jefe de la Policía Local, Benedicto Cacho, y queremos que se aterriza ahora con el nuevo gobierno de Mateos», explica Ayuso.

«De la misma forma que tenemos agentes de distritos con la Policía Nacional, también queremos esa fluidez con los agentes locales». La agrupación tiene pendiente una reunión con el edil delegado, Pedro Muriel, para continuar desarrollando esta petición a corto plazo. «Queremos tener una buena relación con la Policía Local para tener policía de barrio, un tema que estaba encima de la mesa con en el ex alcalde Luis Salaya, que no se llevó a buen puerto por esa relación complicada que mantuvo el anterior ejecutivo municipal con la plantilla policial», explica otro de los portavoces, Santi Márquez.

Más personal

La agrupación que aglutina diferentes barriadas de la ciudad también ha criticado la falta de personal en el área de Participación Ciudadana. «Se necesita reforzar con más trabajadores municipales, porque la mayoría de las peticiones y quejas que cursan los diferentes distritos caen en saco roto», sostiene Ayuso.

En cuanto a los presupuestos participativos, reconoce que «no han funcionado bien en los últimos años. No se ejecutan obras y hay un retraso grande en actuaciones necesarias de movilidad y accesibilidad en diferentes barrios». Ayuso lamenta que el «gran esfuerzo» que realiza la agrupación de entregar un dossier con todas las actuaciones necesarias para presupuestar y distribuir el millón de euros que anualmente se consigna «no sirve para nada porque todo va con retraso. Nosotros adelantamos un trabajo, nos usan para dar forma al presupuesto participativo, pero luego no nos ofrecen los datos de ejecución, que los hemos pedido en la anterior legislatura en varias ocasiones; no hay un análisis final y no sabemos lo que está y no está ejecutado en la ciudad».

Mateos pide paciencia para desbloquear asuntos pendientes

Sin obras

Al respecto, Ayuso ha recordado obras presupuestadas en la pasada legislatura que no han comenzado, «como la de la Roche Sur Yon; una obra de accesibilidad necesaria, que esta pendiente desde hace más de un año». El presidente vecinal mantiene que «Mateos es sabedor de todo lo que pasa en las barriadas porque la agrupación ha hablado mucho con él cuando estaba en la oposición. Ahora, como alcalde, quiere reuniones más fluidas con los ediles para trabajar desde el minuto uno, y agradecemos mucho esa voluntad».

El propio Mateos ha expresado desde sus redes sociales ha lanzado esta consigna: «Trabajando desde ya por los barrios de la ciudad. Tenemos la mejor concejala para atender las necesidades que existen, Jacobi Ceballos. La lista es larga, tengan paciencia, pero poco a poco iremos desbloqueando asuntos pendientes». Otro de los asuntos pendientes es la conveniencia o no de aumentar la cuantía de los presupuestos participativos: 1 millón de euros.