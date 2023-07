Una alcaldía en punto muerto en Cáceres

El municipio de Torre de Don Miguel ha arrancado una legislatura tumultuosa. Nada hacia presagiar que Somos Cáceres, que obtuvo solo un edil en las pasadas elecciones del 28M, se hiciera con la alcaldía de esta pequeña localidad de apenas 500 habitantes. El PSOE fue la lista más votada pero empató a 3 concejales con el PP. Los populares ostentaban el bastón de mando hasta ahora, cuando (sorpresivamente) decidieron investir alcaldesa a la ganadera y ‘youtuber’ Nazaret Martín Crespo (Somos Cáceres) que solo obtuvo 59 votos. El acuerdo PP-Somos hunde sus raíces en la disputa que populares y socialistas mantienen en el pueblo desde hace años. Sin embargo, ese pacto saltó por los aires en el primer pleno de la legislatura, el pleno organizativo, que deja al municipio en una situación de difícil gobernabilidad con acusaciones y supuestas amenazas veladas de demanda de por medio.

El partido provincialista Somos Cáceres se ha estrenado tras el 28M en tres puestos de mando. Por un lado, en la alcaldía de Zarza de Montánchez, también en virtud de un pacto con el PP. El nuevo partido, que se ha presentado por primera vez a las elecciones, obtuvo 3 ediles tras los comicios municipales y fue la lista más votada en Zarza de Montánchez. Por su parte, el PP y PSOE obtuvieron 2 concejales cada uno. El pacto entre los populares y Somos les ha brindado la mayoría absoluta para gobernar durante esta legislatura de forma sólida (todo lo contrario que en el caso de Torre de Don Miguel). Gracias a los votos a favor del PSOE y la abstención de Levanta Somos también gobierna en Ceclavín.

De esta forma, Joaquín Rivas (alcalde de Zarza), Arturo González (alcalde de Ceclavín) y Nazaret Martín son los primeros regidores de la formación Somos Cáceres en la provincia. Pero la alcaldía de Torre de Don Miguel se encuentra actualmente en una situación de ingobernabilidad por el choque frontal entre la alcaldesa ‘youtuber’ y la ex alcaldesa popular Valentina Jiménez. Y así ha quedado patente en el pleno organizativo donde el pacto que ha dado la alcaldía a Somos con un solo concejal ha saltado por los aires, con un grave cruce de acusaciones recogidas en un audio que corre ya como la pólvora y que deja la alcaldía en punto muerto. Sobre todo después de que el pleno organizativo (donde se aprueba el sueldo y las delegaciones de gobierno) quedara suspendido por la falta de acuerdo entre PP y Somos.

En ese pleno, se debía haber aprobado un sueldo de 1.200 euros para la ex alcaldesa popular, que ahora pasa a ser teniente de alcalde y que tendría un salario mayor que el de la propia regidora, que ha fijado su cuantía en 800 euros. «Es un acuerdo de chalanes. Aquí se ha puesto en venta una alcaldía y hay un grupo político, Somos, que ha estado dispuesto a comprarla, con la única premisa de que el PSOE, que ha sido la lista más votada, no gobierne», explica a este diario el portavoz socialista, Ernesto Iglesias, quien ya fuera alcalde de Torre de Don Miguel y que tuvo disputas judiciales con la ex alcaldesa del PP cuando estaba en la oposición.

«Hay una alcaldesa que ha quemado todos los barcos y que no tiene apoyos en la corporación»

La alcaldesa de Somos, Nazaret Martín, «lanzó un ataque y amenazas de querella contra la persona que le ha apoyado, y como lo ha hecho en público está todo el pueblo expectante. Ha roto todos los puentes a derecha e izquierda, porque a mí me ha llegado a acusar de cobrar 9.000 euros en dietas cuando era alcalde».

El PP dice que «se ha cargado la confianza que le hemos dado; no tiene palabra. Ya veremos qué pasa»

El portavoz del PSOE reconoce que la situación política es complicada porque para que se diera una moción de censura PSOE y PP, con una enemistad forjada durante años en este pueblo, tendrían que ponerse de acuerdo.

Algo que también reconoce la ex alcaldesa popular: «No sé dónde quiere llegar si no se apoya en nosotros; habrá que dar un tiempo para ver cómo evoluciona esto. Esta señora ha reconocido que no tiene palabra y se ha cargado la confianza que le hemos dado, y no entiende que no puede ir por libre, pero yo tengo mi conciencia tranquila». Jiménez insiste en que «no entiendo a qué se debe su actitud, ojalá me lo pudiese explicar pero me ha parecido una jugarreta sucia; no tiene palabra y así lo ha reconocido».

Por su parte, desde Somos Cáceres, Raquel Iglesias reconoce que «no esperábamos esa alcaldía de ninguna manera, pero Valentina no quería que gobernase el PSOE. Había acuerdos programáticos y la relación era buena; para mí es una sorpresa». La cabeza visible de Somos en la provincia explica que «las negociaciones habían ido bien; es un pueblo pequeño y todos tienen los mismos objetivos; no sabía que había desavenencias y la relación que yo he mantenido con Valentina siempre ha sido muy buena». En este punto, en el que el punto del orden del día de los sueldos no ha salido adelante, desde el PSOE creen que sin un salario «la ex alcaldesa del PP se verá forzada a renunciar si no llegan a punto de entendimiento. Aquí lo que hay es un enfrentamiento entre dos personas que quieren poder político y económico».